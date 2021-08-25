THK kayyumuna zimmet davası: Değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm arazi

THK Kayyum Heyeti üyeliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini de yürüten Adnan Zengin hakkında 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan 2,5 dönüm büyüklüğündeki araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldı.

Birgün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Memur-Sen'in Düzce Şubesi, 2006 yılında S.S. Memurkent Konut Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurdu. Aynı yıl kooperatife kayıtlı merkez Karahacımusa Mahallesi’ndeki birbirine sınır 11 adet taşınmaz ‘kooperatif üyelerine konut yapmak şartıyla’ TOKİ’ye senet düzenlenerek devredildi. Toplam 130 dönüm olan bu arsa üzerine TOKİ tarafından 588 daire ve sosyal donatılar inşa edildi. Ancak bu konut projesinde arazinin 2,5 dönümlük alanı kullanılmadı.

Değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edilen 2,5 dönümlük bu araziyi de THK kayyumu Adnan Zengin’in aralarında bulunduğu yedi eski kooperatif yöneticisinin üzerlerine geçirdikleri iddiası ile 2019 yılında dava açıldı.

“Zimmet” iddiasıyla Düzce 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde taşınan dava sürecinde arsanın üçüncü şahıslara satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydı üzerine ihtiyadi tedbir konulduğu öğrenildi.

'Kabul etmiyorum'

THK kayyumu Adnan Zengin yargılandığını doğruladı. Zengin, “Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Aslı yok bunun. Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

'Bu arazide 500 kişinin hakkı var'

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada ise, “2,5 dönüm büyüklüğündeki arazi sadece 7 kişiye kaldı. Bu kooperatifin 580 üyesi var ve bu arazide de 580 kişinin hakkı var. Dava kapsamında bilirkişi atandı ve araziye ilişkin tedbir kararı konuldu. Bu arazinin 580 kişiye verilmesi yönünde bir karar bekliyoruz. Bu yedi kişinin yaptığı usulsüzlüktür” denildi.