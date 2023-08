Devlet okullarında istenen kayıt paraları şikayet edildi

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda "zorunlu bağış" adı altında istenen kayıt paraları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

Velilerden, semt evi dayanışmasından, avukatlardan, eğitimcilerden ve TKP il örgütü temsilcisinden oluşan heyet İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde şikayet dilekçelerini sunmak üzere bir araya geldi.

Şikayet dilekçeleri sunulmadan önce gerçekleşen basın açıklaması İl Milli Eğitim Müdürlüğü güvenlikleri tarafından engellenmeye çalışıldı.

Engelleme girişimine rağmen gerçekleşen basın açıklamasında TKP İl Örgütü adına konuşan Serap Emir: "Devlet bu ülkede çocuklarına ücretsiz eğitim hakkını sağlamak zorundadır. Biz bin değil, bir lira kuruş bile vermeyeceğiz. Ayrıca okul masrafları kayıt parası ile sınır kalmamaktadır. Veliler çocuklarının okula ulaşımı için binlerce lira servis ücreti vermektedir. Bu çocukların beslenme çantaları nasıl dolacak? Geçtiğimiz günlerde kırtasiye malzemelerinde KDV'yi yüzde 10'a çıkarttılar. Kırtasiye masrafı her bir öğrenci için en az 2 bin lira. Emekçilerin çocukları okula gitmekle çalışmak arasında bir tercihe zorlanıyor. Kayıt parası soygunu yüzünden ailesi kayıt parasını ödeyemediği için çocuklar tarikatların ve cemaatlerin yurtlarına, vakıflarına mecbur kalıyor. O okullarda örgün eğitim adı altında tarikat ve cemaatler açık lise diploması dağıtıyor. Biliyoruz ki bunların arkasında Milli Eğitim Bakanlığı var, Devlet var. Kredi çekip eğitim ücretini ödeyebilen yurttaşlara tarikat okullarını gösterip özel okullara mecbur bırakıyorlar. Parası olmayan yurttaşlar ise kayıt parası soygununa maruz kalıyor. Özel okulları ülkenin her yerinde çoğalttılar. Özel okulların sayısı 20 yılda %20'lere çıktı. TKP olarak sözümüz çok net: Eğitim hakkı ücretsizdir. Eğitim sadece parası olana değil, tüm çocuklar içindir. Biz bunu sağlamak için Türkiye'nin her ilinde İstanbul'un her semtinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Devlet çocuklarımızdan vazgeçmiş olabilir. Ancak bu ülkenin komünistleri, yurtseverleri çocuklarımızdan da onların geleceğinden de asla vazgeçmeyecek. Tüm özel okullar devletleştirilecek. Bu ülkede ,laik bilimsel ve parasız eğitimi mutlaka kuracağız. Yurttaşlarımız bizlere ulaşsınlar, çocuklarımız için hep birlikte mücadele edelim" dedi.

Semt evleri dayanışması adına konuşan Maygül Balcı, mahalleler arası sosyoekonomik farklar nedeniyle okullar arasındaki şartların değiştiğini ve eğitimde eşitliğin olmadığını belirtti.

Şikayet dilekçesini yazan Avukat Volkan Bora Uğur: "Anayasa madde 42 ve ilköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca devlet okullarının parasız olacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Ek olarak MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereği birlik velileri bağış yapmaya zorlayamaz. Dolayısıyla zorunlu eğitim süresi olan 12 yıl içerisinde 'zorunlu bağış' adı altında kayıt parası talep edilmesi hukuka aykırıdır ve hiçbir surette kabul edilemez. Ancak velilerden tarafımıza gelen şikayetler doğrultusunda uygulamada İstanbul'un birçok semtinde kayıt parası talep edilmektedir. Bugün burada Şişli , Beyoğlu ve Bakırköy'de bulunan 6 okulda hukuksuz bir biçimde talep edilen kayıt paralarına karşı şikayet dilekçemizi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" dedi.

Basın açıklamasının ardından heyet adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giren Av. Uğur şikayet dilekçelerini teslim etti.