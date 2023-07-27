DEDAŞ’ta işçilerin hak talebine patronun cevabı: İşçi düşmanlığı ve ayak oyunları

Geçtiğimiz hafta içinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (DEDAŞ) başlayan mücadele, işçilerin taleplerinde ısrarı ve şirketin karşılığında attığı işçi düşmanı adımlarla devam ediyor.

Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin illerinde elektrik dağıtımı yapan DEDAŞ’ta çalışan işçiler, bundan bir hafta önce yaşadıkları sıkıntıları çözmek için bir araya gelmiş, özellikle ücret iyileştirmesi ve sendikal haklarının tanınması için kimi talepleri şirket yetkililerine iletmişlerdi. Şirketin bu talepleri karşılamayacağının öğrenilmesinin ardından, işçiler iş bırakma kararı almış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü eyleme geçmişlerdi. Şirket yetkilileri eylemlerin başlamasının hemen ardından bir iyileştirme yapıldığını açıklamış ancak bu açıklama, taleplerinin çok altında olduğu için işçiler tarafından kabul edilmemişti.

Patrondan işçi kıyımı

Eylemlerine devam eden işçileri önce işten çıkarmakla tehdit eden şirket yetkilileri, bu tehditlere boyun eğmeyen işçilere gözdağı vermek için işten çıkarmalara başladı. Her gün başka arkadaşlarının işten çıkarılmasına karşın geri adım atılmamasına daha da öfkelendikleri belli olan şirket, bugüne kadar 200’ün üzerinde işçinin işine son verdi. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamaya karşı, işlerine son verilen işçiler de şirket önünde eylemlere başladı.

Korku ve işçi düşmanlığının sonucu: Ayak oyunları

DEDAŞ işçilerinin en önemli ve anayasal haklarından doğan taleplerinden biri de sendikalı olmak. Şirketin bugüne kadar baskı ve zorbalıklarla engellediği sendikalılaşma hakları için de adım atan işçilerin çoğunluğu, sendikalı olmaya başlamışlardı. Şirket yetkilileri tehditler ve zorbalıkla engelleyemediği sendikalılaşmayı, işçilerin iş kolunu değiştirerek engellemeye çalışıyor. Bundan önce tamamı enerji işkolunda çalışan işçiler, şimdi şirketin bir diğer faaliyet alanı olan inşaat iş koluna naklediliyor. Alenen işçilerin en temel anayasal haklarından birini gasp eden şirket, açık ki işçilerin bir araya gelmesinden, örgütlenmesinden ve bu örgütlülüğün kalıcı olmasından korkuyor.

Talepler karşılanana ve işten atılan işçiler geri alınana kadar…

Patronların Ensesindeyiz’e açıklamada bulunan işçiler, başlattıkları ve bugüne kadar taşıdıkları mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, işten çıkarılan arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını ve talepleri kabul edilene kadar geri adım atmayacaklarını, şirket yönetimini de bir an önce hukuksuz ve işçi düşmanı uygulamalarından vazgeçmeye çağırdıklarını ifade ettiler.