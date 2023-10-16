ABD'de binlerce işçinin grevi devam ediyor: 'Savaş sözleşme zaferinden sonra da devam edecek'

ABD'de yaklaşık 150 bin otomotiv işçisini temsil eden Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine General Motors, Stellantis ve Ford'da çalışan 12 binin üzerinde işçi greve gitmişti.

ABD’deki Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin Emek Departmanı’ndan Husayn Karimi, soL'un, ABD'deki sınıfı mücadelesinin genel durumu ve Birleşik Otomotiv İşçileri’nin (UAW) devam eden grevi hakkında sorularını yanıtladı.

'Çok radikal olduğu düşünülen sloganlar ülke çapında benimsendi'

Bize biraz ABD'deki sınıf mücadelesinin genel durumundan bahsedebilir misiniz? Devam eden UAW grevi bir yana, işçi hareketinde daha önceki UPS seferberliği, Amazon, hizmet sektörü, kahve dükkanı çalışanları vb. dahil olmak üzere başka enerji kıvılcımları olduğunu biliyoruz. Ortaya çıkan bazı temel meseleler ve dinamikler nelerdir?

Sınıf mücadelesinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ve bir anlamda mücadelede kitlesel bir yükselişe yol açacak olay ya da olaylar dizisinin kesin olarak öngörülemeyeceğinin farkındayız. George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD tarihin en büyük protesto hareketiyle sarsıldı, 2020 yazı boyunca yaklaşık 30 milyon insan sokaklarda polis şiddetine ve ırkçılığa karşı isyan etti. Birkaç hafta önce çok radikal olduğu düşünülen sloganlar ve talepler aniden ana akıma girdi ve ülke çapında benimsendi. Milyonlarca insan polisin rolünü ve sistemin kendisini sorguladı. Bu isyanların yanı sıra Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik yıkım ve ABD hükümetinin bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açan tamamen beceriksiz müdahalesi, insanları kapitalist sistemin doğasına maruz bıraktı.

Mücadelenin şiddeti şu anda üç yıl önceki kadar yüksek olmasa da, krizlerin kapitalist sistemin döngüsel özellikleri olduğunu da biliyoruz. Yeni ekonomik ve sosyal krizler ortaya çıkacak ve halk bu krizleri yaşadıkça mücadelenin şiddeti de artacaktır. Mücadelenin sosyalizme doğru bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi elbette kendiliğinden olmayacak ve devrimci örgüt saflarının büyütülmesini gerektirecek, ancak özellikle gençler arasında sosyalist fikirlere karşı yenilenmiş bir ilgi ve açıklık olduğu kesin.

Gerçekten de emek hareketinin yeniden canlandığına dair önemli işaretler gördük. Sendika yoğunluğu - ya da nüfusa oranla sendikalı işçi sayısı - çok düşük kalırken, sendika popülaritesi 1965'ten bu yana en yüksek seviyesinde. 30 yaşın altındakilerin yüzde 88'i sendikaları onaylıyor. Muazzam öğrenci borçlarıyla boğuşan ve iş piyasasında çok az beklentisi olan gençler, emek hareketini daha parlak bir geleceği güvence altına almak için bir araç olarak görüyor. Bu eşitsizliğin önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece elverişsiz bir iş hukuku rejimi altında örgütlenmenin zorluklarıyla ilgili. Aynı zamanda, yasaların mücadeleye yanıt verdiğinin de farkındayız. Toledo, San Francisco ve Minneapolis'teki kitlesel grevler ve grevlerin yayılması tehdidi, ABD'deki işçilere sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık yapma hakkını veren Wagner Yasası'nın kabul edilmesine yol açtı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, perakende ve lojistik sektöründe bir zamanlar örgütlenemez olduğu düşünülen işyerlerinde yeni örgütlenme kampanyaları başlatıldı. Perakende zincirlerinde ve bir Amazon deposunda seçim zaferi elde edilmesine rağmen bu işyerlerinin birçoğu (işverenle imzalanması gereken) ilk sözleşmeyi yapmakta zorlanıyor. Ancak Teamsters'ın UPS'deki büyük zaferinin ardından, Amazon gibi bir lojistik devini örgütleme olasılığı her zamankinden daha ulaşılabilir görünüyor. Bu yeni örgütlenme kampanyalarının ötesinde, Hollywood'dan sağlık hizmetlerine ve şimdi de otomotiv endüstrisindeki geniş işçi gruplarının grev eylemlerinde de bir artış oldu.

İşçi hareketinin, işçilerin özgüvenlerini, mücadele ruhlarını, kapitalist sisteme karşı genel bilinçlerini ve nihayetinde bu sistemi yıkıp yerine sosyalizmi kurma arzularını geliştirmeleri için bir okul olabileceğine inanıyoruz. Bu, özellikle en geniş sayıda işçiyi koşulların elverdiği en militan mücadeleye çektiğimizde doğru. Sendikaların yaygınlaşması ve grev ya da grev tehdidinin kullanılması bu olasılığı güçlendirmekte.

Son 10 yılda 250 milyar dolarlık rekor kâr'

15 Eylül'de, 150 binden fazla işçiyi temsil eden Birleşik Otomotiv İşçileri, Ford, GM dahil olmak üzere ABD’nin büyük otomobil üreticilerine karşı 13 binden fazla çalışanın işi durdurmasıyla bir grev başlattı ve grev 22 Eylül'de 20 eyalette daha fazla lokasyona yayıldı. Bu grevden biraz daha bahsedebilir misiniz; greve ne yol açtı ve sendikanın talepleri neler?

2008 mali krizine giden süreçte, 3 büyük otomotiv şirketi (General Motors, Ford ve Stellantis) hem otomotiv işçileri hem de hükümet, yani vergi mükellefleri tarafından kurtarıldı. O dönemde UAW tarafından verilen tavizlerden biri, aynı işi yapıyor olsalar dahi yeni işe alınan işçilerin kıdemli çalışanların aldığı ücrete ulaşmak için 8 yıl çalışmaları gerektiği anlamına gelen iki kademeli ücret sisteminin getirilmesiydi. Buna ek olarak, emeklilik hakları ve sağlık hizmetleri erozyona uğratıldı ve ücretlerin en azından enflasyona ayak uydurmasını garanti eden Yaşam Maliyeti Ayarlamaları (COLA) ortadan kaldırıldı. İşçiler bu büyük tavizlerle durgunluk sırasında krizin yükünü üstlenirken, 3 büyük şirket son 10 yılda 250 milyar dolarlık rekor bir kar elde etti. İşçilerin istekleri UAW'ın sloganlarından biri olan "Rekor karlar rekor sözleşmeler demektir" ile özetlenebilir. UAW sadece kaybettiklerini geri kazanmak değil, aynı zamanda önemli bir sıçrama yapmak istiyor.

Bu mücadelenin bir diğer önemli unsuru da İçten Yanmalı Motorlardan (IYM) Elektrikli Araçlara (EA) geçiş. Ekonomi Politikaları Enstitüsü, 2030 yılına kadar elektrikli araçların yerli otomobil üretiminin yüzde 50'sini oluşturacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, elektrikli araçlar çok daha az parça ve yaklaşık yüzde 40 daha az işgücü gerektiriyor. UAW, yeni tesislerde sendikalı işçilerin işe alınmasına ilişkin güçlü şartlar ve EA olmayan tesislerde çalışanlar için istihdam güvencesi sağlamadığı takdirde, EA üretimine doğru hızlı geçişin gelecekleri için bir tehdit oluşturabileceğini doğru bir şekilde kabul ediyor.

Biden tarafından sunulan ve Kongre tarafından kabul edilen iki partili 2022 Enflasyon Azaltma Yasası (IRA), halihazırda oldukça kârlı olan otomotiv devleri için yeni elektrikli araç ve akü tesislerinin inşasını milyarlarca dolarlık kamu finansmanı yoluyla sübvanse ediyor. IRA ayrıca, uygun elektrikli araçları satın alan müşterilere önemli vergi sübvansiyonları da sağlıyor ve bu, tesislerin inşası için verilen kamu finansmanıyla birlikte hızlı geçişe ivme kazandırıyor. İklim değişikliğiyle mücadele etme ihtiyacını kabul etsek de, otomotiv şirketleri, bu yeni fabrikalardaki işçiler sendikasız olacağı için bu durumu UAW'a büyük bir darbe indirmek için bir fırsat olarak görüyor.

'Savaş bir sözleşme zaferinin elde edilmesinden sonra bile devam edecek'

Shawn Fain'in başkan olduğu yeni UAW yönetiminin stratejisi ve bakış açısı öncekilerden farklı mı?

Evet, yeni liderlik şeffaflığın ve üyelik katılımının arttırılmasına yönelik bir kampanya yürüttü ve 3 büyük otomobil şirketiyle imtiyazsız bir mücadeleye girişti. Eski yönetim döneminde UAW, otomobil şirketlerinin ve otomobil endüstrisi ile büyük bankaları kurtaran hükümetin yoğun saldırısı altında büyük tavizler almıştı. Başkan Shawn Fain'in 3 büyük otomobil şirketinin yöneticileriyle müzakerelerin başlangıcında "el sıkışma" törenine katılmayı reddetmesi ve "dost olmadığımız halde dostmuşuz ve birlikte çalışıyormuşuz gibi davranarak büyük bir şatafat ve tören yapmanın bir anlamı yok" demesi yeni tonu baştan belirledi.

“3 Büyüklerdeki” grev stratejisine gelince, UAW 1950'lerden bu yana hedef olarak tek bir şirkete odaklandığı, gerekirse bu şirkette greve gittiği ve uzlaşmaya varmak için bu anlaşmayı diğer iki şirkete götürdüğü "model pazarlık" stratejisinden ayrıldı.

UAW, tek bir hedef şirketteki tüm fabrikalarda greve gitmek yerine, hedef fabrikaları dalgalar halinde ilan ederek ve her yeni grev duyurusunu işçilerin greve çıkmasından sadece 2 saat önce yaparak üç otomobil devini de tedirgin ediyor. UAW buna "Stand-Up Grevi" adını veriyor. Aslında UAW şirketlerle bir kedi fare oyunu oynuyor. Ve söylenenlere göre, baskı hissedildi.

Grevin sadece üç haftasında, COLA’nın [ücretlerin enflasyona ayak uydurmasını garanti eden Yaşam Maliyeti Ayarlamaları] yeniden yürürlüğe girmesi, fabrika kapanışlarında grev hakkı, en yüksek ücrete ulaşma süresinin kısaltılması ve belki de sendikanın geleceği açısından en önemlisi, GM'nin elektrikli araç ve batarya fabrikalarını ulusal sözleşmeye dahil etmeyi kabul etmesi, yani bu işçilerin UAW üyesi olması gibi önemli kazanımlar elde edildi. Grev sona ermeden önce yapılması gereken daha çok şey var, ancak ilerleme kaydedildi ve mücadele binlerce sendika üyesini canlandırdı.

Yeni liderlik, bunun yalnızca UAW'ın 3 büyük şirkete karşı mücadelesi olmadığını, daha ziyade işçi sınıfı ile ultra zenginler arasındaki daha geniş bir mücadeleyi temsil ettiğini açıkça ortaya koydu. Fain, bu mücadelenin daha geniş bir "sınıf savaşı" içinde gerçekleştiğini belirtti. O zaman şu soru sorulabilir: “Savaşı kazanmak için ne yapmak gerekecek?” Şüphesiz, savaş bir sözleşme zaferinin elde edilmesinden sonra bile devam edecek. Sınıf savaşını kazanmak, kârın hüküm sürmediği bir sistemin yeniden düzenlenmesini gerektirmekte.

UAW ayrıca bu mücadelenin sadece pazarlık masasında ve mevcut, eski veya gelecekteki herhangi bir başkan tarafından değil, işçilerin kendileri tarafından kazanılacağını yineledi. Sendika ayrıca dikkate değer şekilde, otomobil işçilerinden destek toplamak amacıyla seçim kampanyası için Detroit'e gelen Biden ve Trump'ı eleştirdi.

Yakın geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar net sınıfsal terimlerle konuşan bir sendika lideri bulmak zor. Bu durum kesinlikle UAW üyelerinin bilinci üzerinde bir etki yarattı ve ülke genelindeki işçilerin de dikkatini çekti. Bugün her 4 Amerikalıdan 3'ü “3 Büyüklere” karşı mücadelesinde UAW'ı destekliyor.

'Başa çıkabilir ve kazanabiliriz'

UAW grevinin, özellikle de zaferle sonuçlanırsa, işçi sınıfının geri kalanı ve mücadele üzerindeki etkileri neler?

Birincisi, UAW ile otomotivde çalışan üyeler ve gazdan elektriğe geçiş sürecinde olan sektörde çalışacak olan gelecekteki üyeler için büyük bir zafer olacak.

Ancak daha önce de belirtildiği gibi, UAW'ın mücadelesi 150.000 otomobil işçisinden daha büyük. UAW tüm işçi sınıfına güçlü bir mesaj veriyor: “örgütlü gücümüz var ve eğer grev yapacak ya da grev tehdidinde bulunacak kadar örgütlü olursak, ülkedeki en güçlü şirketlerle bile başa çıkabilir ve kazanabiliriz.”

'PSL, grevi desteklemek için üyelerini seferber etti'

Son olarak, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL) daha grev çağrısı yapılmadan önce, başta siz olmak üzere sahada olduğunu biliyoruz. Partinin sendika ve grevdeki işçilerle devam eden ilişkilerinden bazıları nelerdir?

PSL, grevden önce bile, her altı işçiden birinin Stellantis fabrikasında çalıştığı küçük bir kasaba olan Kokomo, Indiana'ya bir çekirdek kadro gönderdi. Kokomo'nun yüzde 82'si beyaz ve Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde Biden'ı 2-1 farkla yendiği Howard County'nin bir parçası. UAW mücadelesinin tüm işçi sınıfı için bir mücadele olduğunu ve liberal uzmanlar tarafından onarılamayacak kadar muhafazakar olarak görülen ve ilerici değişimi engelleyen bir sinizm kaynağı olarak tanıtılan bölgelerde bile, ortak bir düşmana karşı hareket eden bu işçilerle birleşebileceğimizi ve onları sosyalist programa kazanabileceğimizi göstermek için Kokomo'ya bu ekibi göndermeye karar verdik.

PSL, grevi desteklemek için üyelerini ve destekçilerini grev hattına seferber etti. Ülke çapında 3 otomobil devinin fabrikalarında ve depolarında çalışan işçilerle video röportajları yapıyor, işçi sınıfı mahallelerinde bildiriler dağıtıyor ve işçi sınıfının geneline grev bilincini yaymak için birçok şehirde mahalle forumları düzenliyoruz. Bize göre, hiçbir olay işçi sınıfının gücünü UAW grevi kadar gösteremez ve bu, tüm işçilerin kazanılmasında pay sahibi olduğu bir mücadele.