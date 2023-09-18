ABD'de yaklaşık 13 bin otomotiv işçisinin grevi 4. gününde devam ediyor

ABD'de otomobil üreticisi Ford, General Motors ve Stellantis'in 3 fabrikasında Cuma günü başlayan ve 12 bin 700 işçinin katıldığı grev 4. gününe girdi.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) hafta sonu üç şirketin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu. Sendika ilk adım olarak üç fabrikada başlayan grevin genişleyeceği mesajını verdi.

ABD'de üç büyük otomotiv tekelinin fabrikalarında işçilerin ilk kez aynı anda gerçekleştirdikleri grev, önümüzdeki 4 yılı kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlamıştı.

UAW'dan yaplan açıklamada ilk etapta Ford, General Motors ve Stellantis'in sadece üç fabrikasında greve çıkılacağı, patronlar üzerindeki baskıyı artırmak için gerekirse grevin kademeli olarak genişletileceği duyurulmuştu.

Sendika başkanı Shawn Fain haftasonu yapılan kısa görüşmelerin ardından "top onların sahasında" diyerek patronları işaret etti ve "Gidecek çok yolumuz var" ifadesini kullandı.

Grevin bu hafta genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Fain UAW'nin ne gerekiyorsa onu yapacağını söyledi.

12 bin 700 işçinin 4. gününde devam eden grevi Michigan, Ohio ve Missouri'deki 3 fabrikada Ford Bronco, Jeep Wrangler and Chevrolet Colorado gibi otomobil modellerinin yanısıra bir dizi diğer modelin de üretimini durdurdu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde sendikanın talebi yüzde 40 zam olurken, Ford, GM ve Stellantis ise işçilere 4 yıllık yüzde 20 zam teklif etmişti. Reuters'ın haberine göre UAW görüşmelerin bir aşamasında zam teklifini yüzde 36'ya indirdi.

Sendika ücret artışının yanısıra haftalık çalışma süresinin düşürülmesini, maaş esaslı emekliliğin yeniden sağlanmasını ve otomobil üreticileri elektrikli araçlara geçiş yaparken daha güçlü iş güvencesini talep ediyor.