ABD'de bir ilk: Üç büyük otomotiv fabrikasında 12 binin üzerinde işçi aynı anda greve çıktı

ABD'de yaklaşık 150 bin otomotiv işçisini temsil eden Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine General Motors, Stellantis ve Ford'un 3 fabrikasında geceyarısından itibaren greve başladı.

Görüşmelerde olumlu gelişme olmaması durumunda kademeli grev genişleyecek.

UAW Sendikası'ndan yapılan açıklamada ülkedeki en büyük 3 otomotiv şirketinin 3 fabrikasında 12 binin üzerinde işçinin geceyarısından itibaren greve başladığı duyuruldu.

'Bu gece tarihimizde bir ilk'

Sendika Başkanı Shawn Fain, General Motors'un Missouri Wentzville'deki; Stellantis'in Ohio Toledo'daki ve Ford'un Michigan Wayne'deki fabrikalarında işçilerin son montaj ve boyama aşamasında greve çıktıklarını açıkladı.

Fain grevden iki saat önce yaptığı açıklamada "Bu gece tarihimizde ilk kez Büyük Üçlü'de aynı anda greve çıkıyoruz" dedi.

Gece yarısından itibaren üç fabrikada toplam 12 bin 700 işçi iş bıraktı.

Görüşmeler sürerken şirketlerin üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirten UAW Başkanı Fain, grevi kademeli olarak genişletmeyi planladıklarını da duyurdu.

'İşçi sınıfı için ayağa kalkmanın zamanı çoktan geldi'

Fain dün yaptığı açıklamada, "İşçi sınıfı için ayağa kalkmanın, topluluklarımız için ayağa kalkmanın ve şirketlerin kontrolsüz açgözlülüğe karşı durmanın zamanı çoktan geldi" dedi.

UAW Başkan Yardımcısı Michael Spencer da birçok fabrikadaki yerel sendikalara greve hazır olmaları mesajı gönderdiklerini duyurdu.

Ford son olarak işçilere yüzde 20 ücret zammı teklif ettiğini kaydederek bunun "sürdürülebilir" olduğunu öne sürdü, General Motors ile Stellantis'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

İşçiler enflasyon karşısında CEO'lara yapılan zamla orantılı olarak yüzde 40 zam talep ediyor.

Biden sendika başkanı ve şirketlerle görüştü

Öte yandan AFP'nin haberine göre otomotiv sektöründe toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası için de kötü haber. Biden Perşembe akşamı UAW Başkanı Fain ve önde gelen otomotiv şirketlerinin yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptı.