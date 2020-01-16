Trump’ın azil yargılaması resmen başladı

ABD Senatosu'nda Trump’ın azil yargılaması resmi olarak başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil suçlamalarının gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzalamasının ardından ABD Senatosu'ndaki yargılama süreci resmen başladı.

Temsilciler Meclisi 18 Aralık'ta, Ukrayna'ya siyasi rakibi Joe Biden’ı araştırmaya zorlamak için askeri yardımı dondurduğu iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesi için oy kullanmıştı.

Trump, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da görevi kötüye kullanılmak ve Kongre'nin engellenmesi suçlarından yargılanacak.

Hakkında açılan azil davasını Trump, 2016 seçimlerinin sonuçlarına itiraz etmek için tasarlanmış bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

ABD Anayasası’na göre, Senato'da, suçlanan bir başkanı görevden almak için üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ihtiyaç var.

Senato'daki yargılama sürecinin başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yapacak. Senatörler de jüri vazifesi görecekleri yargılama öncesinde tarafsızlık yemini edecekler.