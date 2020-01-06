Bolton: Çağrılırsam Trump'ın azil davasında ifade vermeye hazırım

ABD Başkanı'nın Eylül ayında görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın azil davasında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın azledilmesine karar vermesinin ardından kongrenin üst kanadı Senato'da yapılacak azil davasının kaderini etkileyebilecek bir açıklama geldi.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, çağrılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Trump'ın görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray arasında sosyal medya krizi çıkmış, Bolton, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular" demişti.

Bolton "dikkatli değerlendirmelerin ardından" Senato'nun celp göndermesi halinde davete icabet etmeye karar verdiğini söyledi.

Bolton "Senato ifade vermem için celp yollarsa ifade vermeye hazırlıklı olduğum sonucuna vardım" dedi.

Trump'a azil süreci başlatıp bu yönde karar veren Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partililer çoğunlukta. Azil davasının görüleceği Senato'da ise çoğunluk Cumhuriyetçi Partililerin elinde.