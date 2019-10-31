Trump’ın azil soruşturması için karar Meclis'ten geçti

ABD Başkanı Trump hakkında azil soruşturması başlatılmasında dair karar tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasının resmen başlatılmasına dair karar tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi.

Karar tasarısında soruşturmanın nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylara yer verildi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 232 kişi lehte, 196 kişi aleyhte oy kullandı.

Trump kararın ardından Twitter’dan “Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı” diye yazdı.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

NE OLMUŞTU?

Trump, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından olan Joe Biden ile Ukrayna'da iş yapan oğlu hakkında soruşturma başlatması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yapmakla suçlanıyor. Trump'ın, Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu söylemişti.