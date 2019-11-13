Trump'ın Erdoğan ile görüşmesi sırasında 'azil soruşturması' başlıyor

Erdoğan’ın bugün Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi sırasında ABD Temsilciler Meclisi'nde aynı zamanda Trump’ın azil soruşturmasının halka açık oturumları başlayacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Erdoğan ile Trump’ın Oval Ofis’teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde Trump’ın Erdoğan ile görüşmesinin zamanlamasına dikkat çekiliyor. Zira bugün aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil soruşturmasının halka açık oturumları başlayacak.

Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy’e Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerine ilişkin soruşturma açması konusunda baskı yaptığı öne sürülüyor. Bugün Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın bu gerekçeyle başkanlıktan azli soruşturmasının oturumları ABD televizyonlarından canlı yayımlanacak.



Aynı saatlerde Trump’ın Erdoğan ile ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

BOLTON'UN AÇIKLAMALARI SIZDIRILDI

Öte yandan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bazı açıklamaları da basına sızdırıldı.

NBC’de yer alan habere göre Bolton bir toplantıda yaptığı konuşmada ABD’nin Türkiye politikasını Trump’ın kişisel ve mali çıkarlarının yönlendirdiğini savundu. Bolton’un Morgan Stanley’in müşterilerine yaptığı konuşmayı dinleyen 6 kişinin aktardıklarına dayandırılan habere göre, Bolton, Trump’ın kendisini en çok hüsrana uğratan yanının Türkiye politikası olduğunu söyledi. Bolton Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçi ve Demokrat parti üyelerinin Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını desteklediğini ancak Trump’ın buna direndiğini belirterek, Trump’ın bu tutumunu “mantıksız” olarak niteledi.



S-400 MEKTUBU

Trump’ın geçen hafta Erdoğan’a ikinci bir mektup yazarak S-400’leri aktive etmekten vazgeçmesi ve yeni satın alım yapmaması şartıyla 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ve F-35 programına geri dönmeyi teklif ettiği, aksi durumda ABD'nin yaptırımları devreye sokacağını söylediği belirtilmişti.



ABD Kongresi’nden Trump’a Erdoğan’ı geri çevirmesi çağrıları yapılırken, Beyaz Saray’dan Erdoğan görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada iki ülke arasında ilişkilerdeki “rahatsız edici” unsurlara karşın Trump’ın diplomasiyi sürdürmeye kararlı olduğu ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray’dan bir yetkili basına yaptığı açıklamada “Bu yaklaşık 70 yıllık bir ittifak. Çok karanlık zamanlarda iki ülkeye de yardımı dokundu. İlerleyebileceğimiz bir yol varsa eğer bunu bir kenara atamayız” dedi.