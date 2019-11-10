Trump: Zelenskiy ile ikinci görüşme dökümleri de yayımlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ikinci bir görüşmenin dökümünü salı günü yayımlayacaklarını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile biri Nisan diğeri Temmuz ayında olmak üzere iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren ABD Başkanı Donald Trump, Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere açıklama yaptı.

Trump, "Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz" dedi. Trump, "İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bakalım bana" diye konuştu.

Trump, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından olan Joe Biden ile Ukrayna'da iş yapan oğlu hakkında soruşturma başlatması için Zelenskiy'e baskı yapmakla suçlanmış, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.