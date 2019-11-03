Trump'tan Zelenskiy'e Beyaz Saray daveti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi azil soruşturmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını belirterek, soruşturmaya ilişkin "Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar" diye konuştu.

Ukrayna liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam" dedi.

Trump, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından olan Joe Biden ile Ukrayna'da iş yapan oğlu hakkında soruşturma başlatması için Zelenskiy'e baskı yapmakla suçlanmış, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.