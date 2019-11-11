Trump’tan Erdoğan’a ikinci mektup: S-400’ten vazgeç

Trump’ın geçen hafta Erdoğan’a ikinci bir mektup göndererek S-400’ler nedeniyle yaptırımlarla karşılaşabileceğini söylediği ve Erdoğan’ı S-400’lerden vazgeçmeye çağırdığı belirtildi.

Middle East Eye’ın ABD’li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup daha gönderdi.

Trump, Erdoğan’a S-400’ler konusunda Türkiye’ye yeni yaptırımların yolda olduğunu söyledi ve eğer Erdoğan S-400’leri aktive etmekten vazgeçer ve gelecekte S-400 satın almayacağı taahhüdünde bulunursa F-35 programına geri dönebileceğini yazdı.

Middle East Eye’ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Trump’ın Erdoğan’a “Gel iyi bir anlaşma yapalım, sert adam olma, aptal olma” sözlerini içeren mektubuna nazaran bu ikinci mektup devlet protokolüne uygun olarak diplomatik bir dille yazılmıştı. Mektubun geçen pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a iletildiği kaydedildi.

Trump, Erdoğan’a S-400’lerden vazgeçmeyi kabul ederse F-35 programına geri dönmeyi ve ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması hazırlamayı vaat etti.

Haberde Erdoğan’ın Trump’ın önerisine ikna olmadığı ve 13 Kasım’daki Washington ziyaretinde onu başka bir çözüm bulmaya ikna edeceğine inandığı ileri sürüldü. Buna göre Erdoğan, Trump’a yine bir mektupla S-400 meselesini bir önkoşul olarak tartışmayacağı yanıtını verdi. Erdoğan’ın mektubunda F-35’ler ile S-400’lerin uyumluluğunu denetleyecek bir ortak çalışma grubu oluşturulması argümanını yinelediği ifade edildi.

'YAPTIRIMLARI HİSSEDECEK'

Erdoğan Trump ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından 13 Kasım’da ABD’ye gitmeye karar verdiğini açıklamış ve görüşmenin gündeminde S-400’lerin ve Patriot konusunun da olduğunu söylemişti. Erdoğan ABD’den Patriot alabileceklerini açıklamıştı.

Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien de dün yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’yi NATO içinde tutmak için “elinden geleni yapacağı”nı söylemişti.

CBS’e verdiği mülakatta O’Brien, Türkiye’ye yönelik yaptırımları Trump’ın veto edip etmeyeceği sorusuna “Ne olacağını göreceğiz. Eğer Türkiye S-400’lerden vazgeçmezse yaptırımların etkisini hissedecek. NATO’da S-400 ve Rusya’dan satın alınan (silahların) yeri yok, ve Başkanın (Erdoğan’a) vereceği mesaj bu olacak” demişti.