Rusya'da 'ücretli tatil' süresi ay sonuna dek uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 'ücretli tatil'in 30 Nisan'a dek uzatıldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 25 Mart'ta yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hazırlanan ilk önlem paketini açıklamasının ardından bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yeni tedbirleri anlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre daha önce ilan edilen "ücretli tatil" haftasının sonuna yaklaştıklarını belirten Putin, "Rusya da dahil olmak üzere dünyada salgının zirve noktası henüz geçilmedi. Bu nedenle, tatil süresini ay sonuna, yani 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldım. Bu sürede içinde çalışanların maaşları ödenmeye devam edecek" dedi.

Putin şunları söyledi:

BÖLGE LİDERLERİNE EK YETKİLER

"İmzalayacağım kararnameyle bölgelerin liderlerine ek yetkiler verilecek. Bölge liderleri, bu haftanın sonuna kadar hem halkın sağlığı ve güvenliği hem de ekonominin ve temel altyapı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yalnızca bölgeleri için en uygun olan koruyucu önlemleri belirlemeliler.

Rusya'nın bazı bölgelerinde koronavirüs insanlar için ciddi bir tehdit oluşturdu. Örneğin, alınan federal ve kent düzeyindeki önlemlere rağmen Moskova'da durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadık. Durum, bölgelerde, hatta bölgelere bağlı belediyelerde farklılık gösteriyor. Büyük, çok büyük bir ülkemiz var, nüfusun yoğunluğu da farklı. Moskova'nın aksine henüz vaka tespit edilmeyen bölgeler de var. Bundan dolayı bazı yerlerde daha sert kısıtlamalar uygulanırken bazı yerlerde de yerel, dar kapsamlı kararlar alınıyor. Bu hususlar göz önünde bulundurulmalı."