Rusya'dan ABD'ye maske yardımı

Rusya'da bir askeri uçağın ABD'ye tıbbi maske ve malzeme götürmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov An-124-100 Ruslan model bir askeri uçağın, ABD'ye tıbbi destek sağlamak için havalandığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçakla ABD'ye maske ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

ABD yönetiminden bir yetkili, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni koronavirüs salgınına karşı mücadele için Rusya'dan uçakla kişisel koruma malzemeleri ve tıbbi tedarik beklediklerini belirtmişti.

ABD'de şu ana kadar 188 bin 639 KOVİD-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle ülkede 4 bin 59 kişi yaşamını yitirdi.