Kremlin: Tıbbi malzeme taşıyan bir Rus uçağı bugün ABD'ye gidebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün Putin ile Trump arasındaki görüşmede Rusya'nın koronavirüsle mücadelede yardım önerdiğini, Trump'ın kabul etmesi üzerine tıbbi malzeme taşıyan bir kargo uçağının ABD'ye gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın ABD'ye koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme taşıyan bir kargo uçağını bugün gönderebileceğini açıkladı.

RT'nin haberine göre Peskov, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım teklif ettiğini ve Trump'ın bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisiyle ilgili mevcut durumun "istisnasız herkesi etkilediğini ve küresel bir karakter taşıdığını" belirterek, "ortaklık ve karşılıklı yardım ruhuyla birlikte hareket etmekten başka yol olmadığını" kaydetti.

Rus resmi ajansı TASS'a yaptığı açıklamada ise Peskov ABD'ye gönderilmesi planlanan yardım malzemesini taşıyan uçağın teknik ve uçuş hazırlıklarının gün boyunca sürdürüldüğünü belirterek "Uçağın gün sonunda kalkması bekleniyor" dedi.