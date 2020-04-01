Trump: Önümüzde çok acılı iki hafta olacak...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına ilişkin, 'Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ülkemiz, büyük bir imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan" diyen Trump, "Salgına karşı alınan önlemlere önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi" dedi.

Trump, ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve orduya bağlı Mühendis Birliklerinin, Michigan, Louisiana, New Orleands ve California gibi yerlerde sahra hastaneleri kurma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Trump, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz" dedi.