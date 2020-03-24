Rusya’nın pandemi sicili: Koronavirüs vakaları gizleniyor mu?

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle en az gündeme gelen ülkelerden. Vaka sayısı Avrupa ülkelerinden oldukça düşük. Koronavirüs şüphelilerine zatürre ve solunum yolları enfeksiyonu teşhisleri koyarak vakaların gerçek sayısını gizlediği iddia edilirken, zatürre teşhislerinde görülen bir patlamadan bunun anlaşılacağı, böyle bir durum olmadığı belirtilerek iddialara yanıt verildi. Uzmanlar salgının ne kadar geç gerçekleşirse sağlık sisteminin hazırlığının o kadar iyi olacağını söylüyor.

Rusya koronavirüs pandemisi dolayısıyla en az gündeme gelen ülkelerden. Bunun sebebi bildirilen vaka sayısının özellikle Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük seyretmesi. 23 Mart itibariyle vaka sayısı 438, ve henüz koronavirüs kaynaklı bir kişinin ölümü bildirilmiş durumda. Rusya Başbakanı Mişustin bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada tecrit ve çalışma hayatına getirilen sınırlandırmalar dahil tüm alınan önlemlerin Rusya’ya zaman kazandırdığını ve salgının yayılma hızı artarsa hekimlere daha hazırlıklı olma imkânı sunduğunu bildirdi.

İLK ÖNLEMLER

Rusya’nın aldığı ilk önlemlerden biri 30 Ocak itibariyle Çin’le olan uzun sınırını kapatmak olmuştu. Ayrıca virüs henüz yayılmaya başlamadan karantina bölgeleri oluşturuldu. Ve yine Ocak sonu itibariyle yaygın test uygulaması başladı. Test uygulamaları özellikle İran, Çin ve Güney Kore’den gelen yolculara yönelik olarak havaalanlarında bile tatbik edildi. Yurtdışından gelenlerin ve ailelerinin izolasyonu ve takibi konusunda da işin sıkı tutulduğu Rusya’daki Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Vujnoviç tarafından doğrulanıyor. Öte yandan Avrupa kaynaklı girişlerde test uygulaması konusunda yetersiz kalındığı, ateş ölçme ve iki haftalık karantina ile yetinildiği, bu nedenle en fazla vakanın İtalya menşeili olarak görüldüğü bildirildi.

Rus devlet ajansı TASS'ın haberine göre, Pazar günü itibariyle Rusya’da 163,5 binden fazla koronavirüs testi gerçekleştirildi. Ülkede kullanılan test sistemlerinin, yüksek duyarlılığa sahip moleküler genetik incelemeye dayandığı ve bu yöntemle virüslerin tek kopyalarının bile tespit edilebildiği, analiz sonucunun 2-4 saat içinde elde edildiği bildiriliyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaklaşık 52 bin kişi tıbbi gözetim altında bulunuyor.

VAKALAR GİZLENİYOR MU?

Öte yandan liberal muhalefet lideri Aleksey Navalnıy’in destekçilerinden olduğu bilinen Dr. Anastasia Vasilyeva devletin koronavirüs şüphelilerine zatürre ve solunum yolları enfeksiyonu teşhisleri koyarak vakaların gerçek sayısını gizlediğini, bu şekilde koronavirüs kaynaklı ölümlerin de saklandığını iddia etti. Ancak DSÖ yetkilisi Dr. Vujnoviç Vasilyeva’nın iddialarına şüpheyle yaklaştığını, bir yerlerde gizli bilgi olsaydı bunun zatürre teşhislerinde görülen patlamadan anlaşılacağını, ancak ortada böyle bir durum olmadığını bildirdi. Öte yandan ilerleyen günlerde Rusya’da da vakaların artabileceğini ekledi. Günlük artışın 30-50 vaka civarında seyrettiği Rusya’da 23 Mart’ta son 24 saatte 71 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

YENİ ÖNLEMLER

Vaka sayısı artışına paralel olarak hükümet önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor. Vakaların ezici çoğunluğunun bulunduğu Moskova bölgesinde (toplam 438 vakadan 297’si) 26 Mart'tan 14 Nisan'a kadar sürecek, 65 yaşın üzerindeki şehir sakinleri ve kronik hastalıkları olan Moskovalılar için zorunlu ev karantinası kararlaştırdı. Ayrıca heyet, insanların karantinaya alınmasını gerektiren kronik hastalıkların listesini verdi. Koronavirüs için riskli ülkelerden dönen ve onlarla yaşayan herkes için de kendi kendine izolasyon rejimi sürdürülüyor. Başbakan Mihail Mişustin, bölgelerin Moskova deneyimini benimsemelerini ve benzer önlemler almasını önerdi. Vedomosti gazetesine göre ise 22 Nisan'da planlanan anayasa değişikliğine dair yapılacak oylama da koronavirüs pandemisi nedeniyle Haziran ayına ertelenebilir.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Rus hükümeti geçtiğimiz haftasonu İtalya’ya uzman ve 9 askeri uçakla tıbbi malzeme gönderdi. Rusya’nın Çin’le birlikte Avrupa’nın pandeminin kontrolü ve uluslararası dayanışma konusunda verdiği kötü sınavı kendi lehlerine kullanmak istediği yorumları yapılsa da, Rus hükümet yetkilileri İtalya ile tarihi bağlara işaret ediyor ve pandeminin ülkeler arası işbirliği olmadan yenilmesinin mümkün olmadığının altını çiziyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Rusya Federal Viroloji ve Mikrobiyoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Denis Kolbasov, Rus haber ajansı NSN’ye verdiği röportajda, Rusya’da KOVİD-19’un zirve yapması ne kadar geç gerçekleşirse sağlık sisteminin hazırlığı için o kadar iyi olacağını açıkladı.

Kolbasov rakamlardan ziyade önemli olanın KOVİD-19’un zirve noktasına ulaşmasına karşı sağlık sistemini hazırlamak olduğunu söyledi.

“Karantinada olmayan bir taşıyıcıdan enfekte olmuş insanlara dair ortalama bilgilere sahibiz. Eğer doğru anlıyorsam elimizdeki veriler, koronavirüsün sarstığı ülkelerden gelen insanlara ait. Bu planlanabilir bir çalışma ve yüksek riski yok, en azından resmi verilere göre risk görülmüyor. Teşhis edilen vakaların kimden ve nereden geldiğine dair kaynaklar ve rakamlar konusunda dikkatli olmak lazım. Araştırmanın kontrolünü güçlendirecek tek şey budur.”

Durumun izlenmesi ve kontrolüne yönelik operasyon merkezi, tüm yeni enfekte olmuş kişilerin kısa zaman önce KOVİD-19’un sarstığı ülkeleri ziyaret ettiğini belirtti. Bu kişilerin temas halinde oldukları çevresine dair bilgiler yayınlandı.

Kolbasov sağlık sisteminin yönetiminin önemine dikkat çekti:

“Her durumda, belirli bölgelere ve yerleşimlere bakmanız gerekir, ancak bu rakamlara sahip değiliz. Durumun kritik olduğu diğer ülkelerin deneyimlerine göre sorun, enfekte olan insanların sayısı değil, sağlık sistemin bu enfekte olmuş kişilerin hacmine yetecek tedavi merkezlerini yönetip yönetemediğidir. Bu bağlamda Rusya’da henüz endişe verici bir tablo yok. Sağlık sistemimiz bununla başa çıkar, önemli olan da bu.”

“Kovid-19’un zirvesine hazırlanmalıyız. Bu pasif bir bekleme meselesi değil. Diğer ülkelerin verilerine göre, ne kadar geç olursa o kadar iyi. Şimdi aktif bir şekilde kaynakları harekete geçirmeli, tedavi merkezleri hazırlanmalı, koruyucu önleyici ekipmanlar üretilmeli. Vatandaşa çok iş düşüyor, zirve ne kadar geç olursa o kadar iyi.”