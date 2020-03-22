Küba, İtalya'da salgından en kötü etkilenen bölgeye doktor gönderdi

Küba, koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan İtalya'nın Lombardiya bölgesine doktor gönderdi.

Küba, koronavirüs salgınına karşı bölge ülkelerine yaptığı yardımların yanında salgından oldukça kötü etkilenen İtalya'ya da desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir Çin heyetiyle birlikte İtalya'ya desteğe giden Küba, şimdi de İtalya'nın talebiyle salgının en çok ölüme neden olduğu Lombardiya'ya doktor ve hemşire gönderdi.

52 kişilik sağlık heyeti Lombardiya'ya uğurlanırken, bu Küba'nın salgına karşı destek verdiği 6. ülke oldu.

Küba daha önce Venezuela, Nikaragua, Jamaika, Surinam ve Grenada'ya sağlık birliği göndermişti.

Yoğun bakım uzmanı 68 yaşındaki Leonardo Fernandez Reuters'e verdiği demeçte, "Hepimiz korkuyoruz ama yerine getirilmesi gereken devrimci bir görevimiz var, bu yüzden korkuyu alıp bir tarafa koyduk" dedi.