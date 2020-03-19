Avrupa koronavirüsün yeni merkezi oldu: Önlem açıklamaları sürüyor

Çin kaynaklı olarak yayılan koronavirüs salgının yeni merkezi Avrupa oldu. Avrupa'da yaşanan ölümlerin sayısı Asya'yı yakalarken, önlem açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bini aşarak Asya'yı yakaladı. Çin kaynaklı olarak yayılan virüs bu ülkede kontrol altına alınırken, Avrupa virüsün yeni yayılma merkezi oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 220 bine yükselirken, ölü sayısı da 9 bine yaklaştı. Hükümetler önlemleri sıkılaştırdı.

İSVİÇRE'DE İLAÇ SATIŞINA KISITILAMA

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, İsviçre hükümeti bazı çok kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin satışına sınırlama getiriyor. Hükümet gelecek altı ay boyunca herkesin bu ilaçlardan günde yalnızca bir paket alabileceğini bildirdi. Önlemin gerekçesinin koronavirüs kaynaklı panik satışının önlenmesi olduğu ve bunun halka gereğinden fazla ilaç satın alınmaması mesajı verdiği bildirildi. Reuters'a göre bu ilaçlar arasında parasetamol ve ibuprofen de var.

SIRBİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Geçtiğimiz Pazar günü acil durum ilan eden Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ulusa sesleniş konuşmasında 60 yaş üstü kişilerinse evden hiç çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı akşam saat 8'den sabah saat 5'e kadar yürürlükte olacak. Sırbistan lideri "Bu sorunu ancak ciddi önlemlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle tedavi edemezsiniz" ifadesini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı ülke sınırlarının, hastanelerin ve göçmen merkezlerinin askerler tarafından korunacağını belirtti. Ülkede 26 Nisan'da yapılması planlanan genel ve yerel seçimler de ertelenecek.

PORTEKİZ'DE ACİL DURUM

Salgınla mücadele kapsamında Portekiz'de de acil durum ilan edildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı acil durum uygulamasının 15 gün yürürlükte olacağını söyledi.

Karar hükümete bazı haklara sınırlama getirme, bütçe ve mali kaynaklara daha rahat erişim sağlama imkanı veriyor.