Almanya'da koronavirüs ne durumda?

Avrupa Birliği'nin 83 milyonla en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre virüs bulaşan kişi sayısı 26 bin 220, ölüm sayısı 111 olarak belirtildi. Ancak enfeksiyon ile test arasında 10 günlük bir zaman geçebildiğinden, gerçekte varolan sayının resmi olarak açıklanan sayının çok üzerinde, hatta 4 katı olabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin 83 milyonla en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre virüs bulaşan kişi sayısı 26 bin 220 iken ölüm sayısı 111 olarak belirtildi.

Ancak Halle (Saale) Üniversite Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Enstitüsü Direktörü olarak görev yapan Alexander Kekulé'nin aktardığı bilgi, enfeksiyon ve test arasında 10 günlük bir zaman geçebildiğinden, gerçekte varolan sayının resmi olarak açıklanan sayının çok üzerinde, hatta 4 katı olabileceği yönünde.

16 eyaleti bulunan ülkede en çok vaka 5 bin 615 sayısıyla Nordrhein- Westfallen (Kuzey Ren-Vestfalya) eyaletinde saptanmış durumda. Bunu sırasıyla 4 bin 892 kişiyle Bavyera ve 3 bin 811 kişiyle Baden- Wüttemberg eyaleti takip ediyor. En çok enfekte olan kişi sayısını 35-39 yaş aralığı oluştururken, ülkede virüs bulaşan kişilerin yaş ortalaması 47 olarak belirlenmiş durumda. Bu da Almanya'da diğer Avrupa ülkelerindeki kadar can kaybı yaşanmamasının bir nedeni olarak gösteriliyor. Vaka sayısı her geçen gün daha hızlı artarken, alınan önlemler de katılaşmaya devam ediyor. İlk vakalar Ocak ayının sonlarında Bavyera'da Kreis Stanberg bölgesinde otomotiv tedarikçisi olan Webasto firma çalışanında, Şanghaz bağlantılı ortaya çıkmıştı. Diğer vakalar ise Wuhan ve İtalya'da bulunmuş kişilerde tespit edildi. Virüsün yayılma hızı düzenlenen bir karnaval ile ciddi oranda artış göstermişti.

Ülkede mağazalar, restoranlar, kültür-sanat merkezleri bir süredir kapalıyken, Bavyera'da sokağa çıkma yasağı, diğer eyaletlerde ise temas yasağı gelmiş durumda. Aynı aile üyesi veya ev arkadaşı olan ikiden fazla insanın yan yana gelmesi böylelikle yasaklanmış oldu.

HASTANELERDE DURUM

Normal şartlarda dahi sağlık personelinin yetersizliğinden bahsedilen Almanya, şu an gerek personel gerekse hastane kapasiteleri ile sınırlarını zorluyor. 28 bin yoğun bakım odasının salgın öncesinde yüzde 80'i doluyken, salgın durumunda kapasitenin yetmeyeceği açıkca görülebilir. Sağlık emekçilerinin 13 saate varan çalışma sürelerinin ve çalışma koşullarının ağır olduğu biliniyor. Bazı otel ve okullar, fuar alanları hastaneye çevrilirken sağlık alanında eğitim almakta olan öğrenciler de desteğe çağrıldı.

Mart başında günde yaklaşık 12 bin test yapan Almanya, ayın ortalarına doğru haftada 160 bin test yapmaya başladı.

SON GELİŞMELER

İnsanların aklında uygun tedavi yöntemleri ve aşı bulundu mu soruları varken, bu alanda çalışmalar devam ediyor. Çin'deki araştırma merkezlerinin yanı sıra Almanya'da da konuyla ilgili aşama kaydedildiğini duyuran Tübingenli şirket CureVac'ın başkanı Friedrich von Bohlen yaz aylarında aşının denenmeye başlanacağını duyurdu. CureVac, mRNA (messenger RNA) tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirmeye yönelik çalışma yürüttüklerini aktarırken, şirket kısa süre önce mRNA bazlı kuduz aşısında olumlu sonuçlar elde etmişti. 450'den fazla çalışanı bulunan biyofarmasötik şirketin büyük bir yüzdesi Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi olan SAP'nin kurucularından ve Almanya'nın en zenginler listesinden tanıdığımız Dietmar Hoop'a aitken, kalan yüzdeler Bill & Melinda Gates Vakfı ve Eli Lilly & Co. gibi şirketlere ait. ABD başkanı Donald Trump'ın şirketi satın almak istediği ve kesin bir dille reddedildiği bilinenler arasında.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE SON DURUM

Salgının hızla tırmandığı diğer Avrupa ülkelerinden İtalya'da insanların evde kalın çağrılarına uymamaları, hükümetin çok geç tedbir alması ve iş yerlerinin kısa zaman öncesine kadar hâlâ faaliyette olması salgının İtalya'da ulaştığı boyutun nedenleri arasında gösterilirken, İtalya'dan sonra en fazla vakanın ve ölümün rastlandığı 46 milyon nüfusu bulunan ülke İspanya'da, 28 bin 68 kişi enfekte olmuşken, bunlardan 1.772 kişi hayatını yitirdi. Ülke genelinde 14 Mart tarihinden itibaren zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkma yasağı uygulanırken, dün Pedro Sanchez'in yaptığı açıklamayla birlikte sokağa çıkma yasağı 14 gün daha uzatılarak 11 Nisan'a çekilmiş oldu. Ülkede son veriler 6 dakikada 1 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini gösteriyor.

2018 verilerine göre, Almanya'da nüfusun yüzde 17, 88'ini, İspanya'da yüzde 19,71'ini, İtalya'da ise yüzde 22,6'sını 65 yaş ve üstü oluşturuyor.

Angela Merkel'den sonra 7 Aralık'ta CDU Genel Başkanı olan Annegret Kramp-Karrenbauer'nın Şubat ayındaki istifası sonrası parti genel başkanlığının en güçlü adayı olan Friedrich Merz'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Angela Merkel'in doktorunun enfekte olması sonrası kendini karantinaya alması da son veriler arasında.

Yaş grubu ve cinsiyete göre enfekte olan kişilerin dağılımı. (Weiblich: Kadın, Männlich: Erkek)

Yeni vaka sayılarının günlere göre dağılımı/artışı

Almanya'da vakaların en yüksek olduğu kent ve bölgeler

Her üç grafik için kaynak:

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nach-altersgruppen/

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.curevac.com/about-curevac