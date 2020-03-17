ABD'de ölü sayısı 85'e yükseldi: 'Hastaneler yetersiz, felaket yaşanmak üzere'

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 661, can kaybı ise 85'e yükseldi. McDonald's ve Starbucks koronavirüsle mücadele kapsamında restoranlarında yemek ve içecek servisine son verirken, ABD borsası 1987'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Eyalet yetkilileri hastanelerin yetersizliğine dikkat çekerken, 'felaket yaşanmak üzere' diyor.

ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Pazartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York en fazla vaka rapor edilen yer olurken, 909 vaka ile Washington ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak koronavirüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

RESTORANLARDA HİZMET SONA ERİYOR

ABD'de McDonald's ve Starbucks koronavirüsle mücadele kapsamında restoranlarında yemek ve içecek servisine son verdiklerini, bundan sonra bir süre yalnızca paket servis hizmeti vereceklerini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser koronavirüs ile mücadele kapsamında restoran, bar, gece klübü, sinema ve spor salonları gibi kamuya açık yerlerin en az 2 hafta boyunca kapalı kalması talimatını verdi.

Alınan kararlar kapsamında başkentte 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

FELAKET YAŞANMAK ÜZERE

ABD içinde koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu eyaletlerden biri olan New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo "Bir felaket yaşanmak üzere" uyarısında bulundu. New York Valisi eyalette yatak ve yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Andrew Cuomo MSNBC televizyonuna konuştu. New York Valisi, ABD'deki sağlık sisteminin bu krizin altından kalkamayacağını savundu. Cuomo, "Eyaletimizde yalnızca 3 bin yoğun bakım ünitesi var. Bunların yüzde 80'i şimdiden dolu. Yani şu anda sadece 600 boş yatak var. Bir felaket yaşanmak üzere" şeklinde konuştu.

ABD BORSALARINDA ÇÖKÜŞ

ABD borsalarında yeni koronavirüs ve resesyon endişesi gölgesinde 1987 yılından bu yana bir gün içinde en büyük düşüş yaşandı. Borsa kapanış verilerine göre, Dow Jones 3 bin puan yani yaklaşık % 13 S&P 325 puan yani yaklaşık % 12 oranında değer kaybetti.

BEYAZ SARAY'DAN UYARILAR

Başkan Donald Trump'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Görev Gücü'nün basın toplantısında yaptığı açıklamanın ardından Beyaz Saray virüsün yayılmaması için alınacak önlemler konusunda bir dizi uyarıda bulundu.

Yayımlanan bildiride, "Hastaysanız işe gitmeyin, dışarı çıkmayın", "Çocuklarınız hastaysa okula göndermeyin", "Ailede birine Corona teşhisi konulduysa dışarı çıkmayın", "Yaşlı ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa dışarı çıkmayın" gibi uyarılar yer aldı.