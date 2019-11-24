Rusya: İran 2 milyar dolarlık kredi istedi

İran'da 15 Kasım'dan bu yana akaryakıt zammı protestoları sürerken yönetimin, Rusya'dan 2 milyar dolarlık kredi talebinde bulunduğu bildirildi.
Pazar, 24 Kasım 2019 12:32

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran yönetiminin termik santraller, hidroelektrik santralleri, demiryolları ve metro vagonlarının inşaatı ve imalatı gibi projeler için ek kredi istediğini belirtti.

İran'ın Rusya'dan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kredi istediğini kaydeden Novak, "Onlara tahsis ettiğimiz hibeler vardı, toplam tutarı 5 milyar dolara çıkarmamızı istiyorlar" dedi.

ABD yönetiminin, son dönemde İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması, ülkenin petrol ihracatını da büyük ölçüde kesintiye uğratmış ve ekonomisini durgunluğa itmişti.