Rusya: İran 2 milyar dolarlık kredi istedi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran yönetiminin termik santraller, hidroelektrik santralleri, demiryolları ve metro vagonlarının inşaatı ve imalatı gibi projeler için ek kredi istediğini belirtti.
İran'ın Rusya'dan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kredi istediğini kaydeden Novak, "Onlara tahsis ettiğimiz hibeler vardı, toplam tutarı 5 milyar dolara çıkarmamızı istiyorlar" dedi.
ABD yönetiminin, son dönemde İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması, ülkenin petrol ihracatını da büyük ölçüde kesintiye uğratmış ve ekonomisini durgunluğa itmişti.