İran Meclis Başkanı Laricani: ABD İran'da karışıklıktan başka bir şey hedeflemiyor

Eylemlerin sürdüğü İran'da meclis başkanı Ali Laricani, ABD'nin hedefinin İran'ı karıştırmaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bugün mecliste yaptığı konuşmada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkede yapılan eylemler hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Laricani, "ABD'nin İran'a yönelik hedefi, ülkenin güvenliğini bozmak ve İran'ın ulusal çıkarlarını ateşe atmaktan başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yıkıcı politikalar izlediğini belirten Laricani, "O (Pompeo), aptalca bir utanmazlık ve oportünizmle açıkça İran halkının mülkiyetinin kurban edilmesini destekliyor ve buna 'İran halkını savunmak' adını veriyor" diye konuştu.

Pompeo ve Beyaz Saray, petrol zammına karşı cuma günü başlayan eylemlere destek verdiğini açıklamıştı.