Pentagon: Suriye'ye yeni asker gönderebiliriz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gereklilik halinde Pentagon'un Suriye’ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını açıkladı.

ABD’de düzenlenen güvenlik forumunda konuşan Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gereklilik halinde Suriye’ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirtti.

ABD’nin Suriye’deki kuvvetlerinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirten Esper, "Eğer değilse ek güç göndereceğiz" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan her şeyin ellerinde olması için sürekli görüşme halinde olduklarını da söyleyen Esper, Pentagon’un eskisi gibi IŞİD’in nihai olarak bozguna uğratılmasını görevi olarak bildiğini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı daha önce de Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıklamıştı.