Trump'tan Suriye operasyonlarına onay

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdiği belirtildi.

Associated Press'in aktardığı ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savunma yetkilileriyle cuma günü yaptığı toplantının ardından, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmek amacıyla bölgede askeri operasyonlara onay verdiğini iddia etti.

Söz konusu plana göre ABD askerleri, Deyrezzor ile Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda kontrol sağlayacak.

Yeni plan kapsamında kaç askerin Suriye'de kalacağına ilişkin Pentagon'dan henüz bir açıklama gelmedi. AP'ye konuşan kaynaklar ise, toplam asker sayısının en az 800 olabileceğini iddia etti.