Lübnan Komünist Partisi'nden genel grev çağrısı

Lübnan Komünist Partisi, hükümeti istifaya zorlamak adına ülkede süren eylemlerin büyütülmesi ve genel greve gidilmesi için Lübnan halkına çağrıda bulundu.

Lübnan Komünist Partisi, ülkede süren eylemlere ilişkin 19 Ekim tarihinde bir açıklama yayımladı.

Halk direnişinin selamlandığı açıklamada "Bu, ülkede kuzeyden güneye, Beyrut ve Bekaa Vadisi yoluyla dağları aşan, mezhepçiliği ve buna bağlı ilişkileri bir kenara bırakan, haklarına ve taleplerine sahip çıkan ulusal bir ayaklanmadır" denildi.

Açıklamada hükümete bağlı güçlerin saldırıları ve tutuklamaları kınanırken, ayaklanma, "partinin kuruluşunun 95. yıl dönümünün en güzel şekilde kutlanışı" şeklinde nitelendirildi.

PARTİDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

20 Ekim tarihinde bir açıklama daha yayımlayan Lübnan Komünist Partisi, eylemcilerin talebinin ek vergilerin geri çekilmesinden ibaret olmadığını, taleplerin iktidarın ve dayatılan ekonomik ve toplumsal politikalarının değişimini de içerdiğini belirtti.

Ülkede siyasi sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bunun ilk olarak mevcut hükümetin istifa ederek ve belli görevleri yerine getirecek geçiş hükümetinin oluşturulmasıyla sağlanabileceği kaydedildi.

Kurulacak geçiş hükümetinden şunlar talep edildi:

-Mezhepsel kısıtlamaların ortadan kaldırıldığı bir genel seçim

-Halktan gasp edilen paraların iade edilmesi ve önceliği kârları, faizleri, kiraları ve sermayeyi vergilendirmek olan bir vergi sistemi

-1992'den bu yana uygulanan, başta elektrik olmak üzere ülkenin altyapı ağını yok eden, işsizlik, yoksulluk ve beyin göçünü artıran ekonomi politikaları yerine alternatif bir ulusal ekonomi vizyonu geliştirme

Açıklamada, örgütlenme ve direnişin yükseltilerek amacına ulaşmasını sağlamak adına sokağa çıkan halka dayanışma ve ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

GENÇLİK ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

Lübnan Komünist Partisi'nin Gençlik ve Öğrenci Örgütü de ayrı bir açıklama yayımlayarak genel grev çağrısında bulundu.

Açıklamada Başbakan Saad Hariri'nin halktan 72 saat içinde reform belgesi oluşturma çağrısının halkın taleplerini karşılamayacağı belirtilerek, eylemcilere ülkede bulunan tüm meydanları 72 saat boyunca tutma ve hükümet düşene kadar buna devam etme çağrısı yapıldı.