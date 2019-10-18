Lübnan'da iletişim vergilerine büyük protesto

Ekonomik kriz nedeniyle OHAL ilan edilen Lübnan'da WhatsApp vergisi kararı protesto edildi.

Son yıllarda ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi gerekçesiyle dün akşam saatlerinde başlattıkları protesto gösterilerini gece boyunca sürdürdü.

Başkent Beyrut'un farklı bölgelerinde lastik yakarak yolları trafiğe kapattıktan sonra şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce Lübnanlı, hükümet aleyhinde çeşitli sloganlar attı ve yöneticileri istifaya çağırdı.

​Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda toplanan büyük kalabalık da lastiklerin yanı sıra çevredeki inşaatlardaki malzemeleri yakarak yolları trafiğe kapattı ve "halk yönetimin düşmesini istiyor", "devrim" şeklinde sloganlar attı.

Bu arada Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb, ülkedeki durum nedeniyle kamu ve özel okullar ile üniversitelerin bugün kapalı olacağını duyurdu.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Lübnan'da ulusal birlik hükümetinde 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, Başbakan Saad el-Hariri'ye birlikte istifa etme teklifinde bulunduğunu bildirdi. Canbolat, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, ''Hariri'yi arayarak 'Biz büyük bir çıkmazın içindeyiz, en iyisi gidip birlikte istifa etmemizdir' dedim" şeklinde konuştu.