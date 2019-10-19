Lübnan’da eylemlerin ardından ek vergiler geri çekildi

Lübnan Maliye bakanı, vergi artışlarına ve yolsuzluğa karşı yapılan protesto eylemlerinin üçüncü yeni kabul edilen bütçede ek vergilerin olmadığını duyurdu.

Lübnan maliye bakanı bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Saad el-Hariri ile yaptığı görüşmenin ardından, nihai bir bütçe üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirterek, ülke genelinde protestoları yatıştırmak amacıyla herhangi bir ek vergi veya harç içermeyen bir bütçe üzerinde anlaşma sağladıklarını söyledi.

Hükümet, WhatsApp ve diğer mobil uygulamalar aracılığıyla yapılan çevrimiçi aramalarda aylık 6 dolar vergi uygulamayı gündeme getirmişti.

Vergiler geri çekilse de protestolar devam ediyor. Güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki çatışmalarda düzinelerce insan yaralandı.