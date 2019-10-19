Lübnan'daki protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi gözaltına alındı

Lübnan'da iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan eylemlerde 2 kişi yaşamını yitirirken, 52 güvenlik görevlisi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı. Eylemler nedeniyle ülkedeki tüm okullar ve özel bankalar tatil edildi.

Lübnan'da süren eylemlerde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Eylemlerde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 52 güvenlik görevlisinin yaralandığını, kargaşa çıkaran 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerel basına konuşan Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettane, 64 yaralıyı tedavi ettiklerini, 530 kişinin de hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gösteriler nedeniyle devlet ve özel okullar ile üniversitelerin bugün tatil edildiği duyuruldu.

Lübnan Bankalar Cemiyeti de, gösteriler nedeniyle ülkedeki tüm özel bankaların bugün kapalı olacağını açıkladı.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak protestolara başlamıştı.