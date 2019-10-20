Lübnan Başbakanı, protestoların önüne geçmek için tedbir paketini açıkladı

Lübnan Başbakanı, hükümeti istifaya çağıran protestoların önüne geçmek için 24 maddelik tedbir paketini açıkladı. Tedbir paketine göre, başbakan ve milletvekili maaşları yüzde 50 azaltılacak, banka ve sigorta şirketlerine yüzde 25 oranında vergi getirilecek.

Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, halkı Beyrut sokaklarına bir araya getirdi. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı.

Perşembe günü başlayan eylemlerin dördüncü gününde ülkenin dört bir yanından gelen göstericiler başkentte buluştu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Lübnan'da geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana devam eden protesto krizini aşmak için 24 maddeyi içeren ekonomik tedbirleri açıkladı.

Söz konusu tedbirler, telefon ve kamu hizmetlerine yönelik vergiler ile maaş kesintilerine yönelik önerilerin iptali ve konut kredilerinin eski orana getirilmesi gibi daha önce atılmamış adımları kapsıyor.

Lübnan basınında yer haberlere göre Hariri’nin aldığı kararlardan bazıları şöyle: