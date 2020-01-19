Erdoğan ile Putin Berlin'de konferans öncesi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de yapılacak 'Libya Zirvesi' öncesi bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sağlanması amacıyla Berlin'de düzenlenecek konferans öncesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin basına açık olan bölümünde Erdoğan şunları söyledi:

"Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlanmaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz açısından gayet iyi değerlendirdik. S-400 gibi ses getiren projeleri kararlılıkla tamamladık. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir. Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız."

'BÜYÜK ÇAPLI SİLAHLI EYLEMLER SONA ERDİ'

Erdoğan'ın ardından konuşan Putin, Rusya ve Türkiye'nin çeşitli konularda görüş ayrılıklarına rağmen kabul edilebilir mutabakatlar yapmayı öğrendiğini söyledi.

Rusya ve Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısı yaparak çok güzel bir adım attığını belirten Putin, tarafların bu çağrıya kulak verdiğinin ve büyük çaplı silahlı eylemlerin sona erdiğini belirtti. Putin, Hafter'in Moskova'da taslak anlaşma metnini imzalamamasına rağmen diyaloğun devam edeceğini umduklarını kaydetti.

"Rusya ve Türkiye, uluslararası siyasetin birçok alanında çok etkili bir şekilde çalışıyor. Suriye, İran'ın nükleer programıyla ilgili her şey ve tabi ki Libya krizinin çözümü buna dahil. İstanbul'daki görüşmemizde Libyalı tarafları ateşkese, düşmanlıkları durdurmaya çağırarak çok güzel bir adım attık. Birtakım olaylar yaşanmasına rağmen, her iki taraf da çağrımıza uydu ve büyük çaplı silahlı eylemler durdu. Bence bu, bizi Berlin'de bir araya getiren bugünkü çok uluslu görüşmeye zemin hazırlayan çok iyi bir sonuç."