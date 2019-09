45. Odigitis Festivali sona erdi

KNE (Yunanistan Komünist Gençliği) tarafından Atina’da düzenlenen geleneksel gençlik festivalinin 45.'si 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

“Mücadelemiz, hayallerimiz ve kuvvetimizle 'hür, ferah ve ümitli bir alemi', sosyalizmi kuracağız!” sloganıyla gerçekleşen festival 3 gün boyunca on binlerce genci ağırladı. Yoğun ve heyecanlı bir atmosferde gerçekleşen festivalde her akşam çeşitli panel ve tartışmaların yanı sıra konserler, sergiler ve gençlere dönük kültürel aktiviteler de yapıldı.

Festival alanının bir kısmı, festivalin ana başlıklarından biri olan Komünist Enternasyonal’in 100. kuruluş yılına ayrılırken Komintern’in 24 yıllık mücadelesine ve deneyimlerine dönük bir sergi de katılımcılara sunuldu. Festivale davet edilen 38 gençlik örgütü, bu serginin etrafında kendilerine ayrılmış masalarda kendi mücadelelerini ve tarihlerini anlatırken Türkiye Komünist Gençliği’nin standı da yoğun ilgiyle karşılandı.

'TKP KOMİNTERN GELENEĞİNDEN GELEN BİR PARTİ OLARAK 100 YAŞINA GİRİYOR'

Festivalin ikinci gününde “Komintern’den yüz yıl sonra Komünist Gençliğin sosyalizm mücadelesi sürüyor, gençliğin mücadelesinde ortak hareket ve enternasyonalizmin önemi” başlığıyla düzenlenen toplantıda katılımcı gençlik örgütleri katkılarını sundu. Yapılan katkılarda kapitalizmin derin bir kriz içerisinde olduğu, bu yüzden işçi sınıfına dönük saldırılarını yoğunlaştırdığı ve gençliğin de bu saldırıların tamamından etkilendiği vurgulandı. TKG, toplantı esnasında TKP’nin Komintern geleneğinden bir parti olarak 100. yaşına girdiğini, bu özel yılda Türkiye işçi sınıfının burjuvazi aracılığıyla emperyalizmin kanlı planlarına sürüklenmesine karşı TKP’nin mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye’de gençlerin yaşadığı hayat şartlarına, geleceksizliğe ve genç işçi cinayetlerine değinilirken gençliğe yaşanası bir geleceği düzen muhalefeti tarafından üretilen projelerin değil ancak sosyalizmin sağlayabileceğinin altı çizildi. Aynı zamanda egemen sınıfların her kriz döneminde olduğu gibi bu dönemde de tek gerçekçi çözüm olan sosyalizmi itibarsızlaştırmak adına giriştiği çaba da mahkum edildi.

Katılımcı örgütler, Avrupa Parlementosu’nun geçtiğimiz günlerde komünist partileri kriminalize etmeye ve faşizmle eşitlemeye dönük girişimine karşı ortak bir metne imza attı.

TKG: BİZ BURADAYIZ, KÖHNEMİŞ DÜZEN KARŞISINDA YALNIZLAŞAN GENÇLERİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ

Toplantının ardından Yunanistan Komünist Partisi’nin günlük yayın organı olan Rizospastis, TKG Uluslararası İlişkiler Komitesi ile Türkiye siyasetindeki son dönem gelişmelerine ve gençlik mücadelesine dair bir röportaj yaptı. Düzen siyasetinin girdiği çıkmazda “yeni çözümler” vaadiyle eski AKP kadrolarına veya AKP ile siyam ikizi olan islamcı veya milliyetçi aktörlere alan açtığının belirtildiği röportajda bu projelerin tamamının gençlik nezdinde heyecan yaratmaktan uzak olduğu, TKG’nin ise “Biz Buradayız” diyerek köhnemiş düzen karşısında yalnızlaşan gençleri örgütlü mücadeleyle ve sınıf siyasetiyle tanıştırdığı vurgulandı.

'SYRİZA'NIN HALK DÜŞMANI POLİTİKALARI VE EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ ORTADA'

Festivalin son gününde ise katılım önce KNE Merkez Konsey Sekreteri Nikos Abatielos, sonra ise KKE Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas’ın konuşmaları esnasında zirveye ulaştı. AB tarafından “solcu” olarak pazarlanan Syriza hükümetinin yönetimi esnasında izlediği halk düşmanı politikaların ve emperyalizmle yaptığı işbirliğinin ND’ye kırmızı halı sermek anlamına geldiğini hatırlatan Koutsumbas, KKE’nin bu politikalara karşı verdiği mücadele sayesinde bugün işçi sınıfını temsil eden ve etmeye devam edecek tek parti olduğunun altını çizdi. Ayrıca Odigitis Festivali’nin tarihsel önemine de değinen Koutsoumbas, festival aracılığıyla KNE’nin her yıl yeni on binlerce genç ile bağ kurduğunu ve bu bağın kurulmasının, festivalin her yıl daha büyük şekilde örgütlenebilmesinin sebebinin KNE’nin gençlik içerisinde yeniden ürettiği işçi sınıfı siyaseti olduğunu söyledi.