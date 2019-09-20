45. Odigitis Festivali Başladı

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından her yıl düzenlenen Odigjtis Festivali'nin 45.si Atina ‘da başladı, Türkiye Komünist Gençliği’nin de katıldığı festival 21 Eylül'e dek devam edecek.

Avrupa'nın en büyük politik festivallerinden biri olan Odigitis'in 45’incisi bu yıl gerçekleşecek. Yunanistan'ın dört bir yanından on binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen festival bu yıl aynı zamanda Komintern'in 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu yılki festivalin ana sloganı ise Nazım Hikmet'in dizelerinden alıntıyla “Mücadelemiz, hayallerimiz ve kuvvetimizle “hür, ferah ve ümitli bir alemi”, sosyalizmi kuracağız!” olarak belirlendi.

Festival öncesinde katılımcı gençlik örgütleri İkinci Dünya Savaşı esnasında İtalyan ve Alman işgaline ardından da iç savaş esnasında kukla hükümete karşı direnen ELAS partizanlarının ana üssü olan Mpefina dağına bir gezi gerçekleştirdi. Emperyalist işgale ve işbirlikçi hükümete karşı verilen kahramanca mücadelenin anıldığı gezi, partizanların işgalcilerin kuşatmasını aşmak için kullandığı patikaların takip edilmesiyle devam etti.

Festival boyunca sürecek etkinlikler, konserler ve seminerlerin yanı sıra festival alanının merkezinde Komünist Enternasyonal’in 100. Yıldönümü için kurulmuş özel bir sergi alanı da bulunuyor. Festivale katılan 35 devrimci gençlik örgütünün içerisindeki Komintern partilerinin gençlik örgütleri ise bu özel alandaki standlarla kendi mücadelelerini ve tarihlerini aktaracak. Türkiye Komünist Gençliği’nin bu alana kurduğu stand da ilk günden bu alanda büyük bir ilgiyle karşılandı. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da TKG standını ziyaret ederek iyi bir festival süreci diledi.