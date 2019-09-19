Avrupa Parlamentosu'nda komünizmi yasaklama önergesi

AB parlamentosunda dün verilen bir ortak önergede Avrupa’yı faşizmin karanlığından kurtaran SSCB’ye adanmış anıtların yasaklanması için adım atılması çağrısında bulunulurken SSCB’nin Nazileri yenilgiye uğratarak Auschwitz’i özgürleştirmesi görmezden gelindi. Önergeyle Almanya’nın işlediği cinayetlerden SSCB sorumlu tutuluyor!

AB Parlamentosu içerisinde sosyal demokrat, liberal, yeşil, muhafazakar ve diğer sağdaki partilerin imzaladığı ortak bir önergede komünizmi ‘hatırlatan’ sembollerin yasaklanması çağrısında bulunulurken Holokost (yahudi soykırımı) için bile SSCB suçlanıyor.

‘SOVYETLER’İN AUSCWİTZ’İ KURTARDIĞINI UNUTUN, AUSCWİTZ’DE ÖLENLER İÇİN SSCB’Yİ LANETLEYİN’

Yayımlanan ortak önergede “Nazi ve komünist rejimlerin, insanlık tarihinde görünmeyen bir ölçekte toplu cinayetler, soykırım ve sürgünler gerçekleştirdiğini ve 20. yüzyılda insanlık tarihinde görünmeyen bir ölçekte can ve özgürlük kaybına yol açtığını hatırlatıyor; Nazi, komünist ve diğer totaliter rejimler tarafından yapılan saldırganlık eylemlerini, insanlığa karşı suçları ve kitlesel insan hakları ihlallerini en güçlü şekilde kınıyoruz.” denilirken faşizmin Avrupa’dan kökünü kazıyan SSCB’ye ilginç ithamlarda bulunuluyor, SSCB’nin Avrupa’yı özgürleştirmesine ve faşizme karşı hayatını kaybetmiş yurtseverlere adanmış anıtlar “Tarihi değiştirmek amaçlı totaliter rejim propagandası” olarak görülerek kaldırılmaları talep ediliyor.

Önergeyi imzalayanlar arasında Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi'yle, AP Türkiye raportörü Kati Piri'nin ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin grubu sosyal demokratlar, Yunanistan'dan iktidarda olan Yeni Demokrasi ve Almanya'da iktidarda olan CDU'nun parçası olduğu Avrupa Halk Partisi, liberal 'Yeniden Oluşum' grubu ve Boris Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti'nin de üyesinin olduğu Avrupa Muhafazakar Reformistleri grupları bulunuyor.

Aynı metinde 25 Mayıs’ta Auschwitz’de Naziler tarafından katledilen Witold Pilecki’nin öldürüldüğü günün komünizm ve totaliter rejimlerle mücadele günü ilan edilmesi talep edilirken SSCB’nin Auschwitz Toplama Kampı’nda esir olan insanları kurtarmış olduğu gerçeği görmezden gelindi.

‘RUSYA KOMÜNİZMİ YENDİ FAKAT KOMÜNİZME YETERİNCE KÜFRETMİYOR’

Yayınlanan metinde “Rusya, komünist totaliterizmin en büyük kurbanı olduğu halde ve günümüzde demokratik bir rejim olmuş olmasına rağmen bir politik elit komünizmin tarihini propaganda için kullanıyor, bu nedenle Rus toplumunu trajik geçmişi ile barıştırıyor.” denildi.

YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ: AB NAZİLERİ AKLIYOR

Konuya dair açıklama yapan Yunanistan Komünist Partisi “Avrupa Parlamentosu, AB'nin resmi ideolojisi olan anti-komünizmin bayrak taşıyıcısı olduğunu kanıtladı” ifadesini kullanırken “Faşizmle komünizmi tarihsel olmayan bir şekilde eşitlemek, tarihi kışkırtır. AB, Avrupa'da gelişen faşist çetelerin ve aşırı sağ güçlerin önünü açarak, Nazizmi ve çirkin suçları aklıyor.” denildi.