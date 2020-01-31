'Türbana saldırı' yalanı sonrası tahliye kararı

Bir süredir psikolojik tedavi gören Berrak K., 12 Kasım 2019'da Beşikaş’ta bir kadına tokat atması sonrası yandaş basının 'türbanlı kadına saldırı' haberiyle hedef gösterilmiş, ardından tutuklanmıştı. Kadıoğlu, bugün görülen duruşma sonrası tahliye edildi.

Beşiktaş’ta "türbanlı" kadına saldırı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu’nun tahliyesine karar verildi.

Hakim, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne yazılan müzakereye cevap verildiğini belirterek, raporda sanığın gözlem altına alınarak sağlık durumunun incelenebileceğine ilişkin görüş verildiğini kaydetti.

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yazmış olduğu savunmasının Adli Tıp Kurumu’ndan cezaevine dönerken kaybolduğunu ifade eden sanık Karaoğlu, “Kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Aynı anda reçetemi de kaybettim. Yazılı bir savunma hazırladım bunu da mahkemenize sunuyorum. Bariz bir sarhoşlukla refleksif olarak bir tokat atıyorum. Olayın ardından kadına şiddet var diye bağırdığım söylenerek provokasyon yapılmıştır. Saldırı ve darp gibi terimlerle anılan eylemin bir tokat olduğunu tekrar eder, basit saldırı kapsamında olduğunu hatırlatırım. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk, ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır” ifadesini kullandı.

Sanık Berrak Karaoğlu’nun olay anında müştekiye karşı konuşmadığını ifade eden sanık avukatı Hüseyin Kader, “Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilin kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur. Müvekkil iddianamedeki gibi cezalandırılsa dahi tutukluluk süresi 2.5 ayı geçmiştir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dolayısıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’nün cevabı gereğince sanığın müşahede altına alınması ve Gözlem İhtisas Kurulu’na sevk edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.