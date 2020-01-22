TKP: Medreseler kapatılacak, şarlatanlar yargılanacak

Bir miras davasının çözümlenmesi için Bitlis’te kurulan “şeriat mahkemesi”nin kararı, devlet kadrolarının taziye mesajlarıyla gündeme gelen bir cinayete yol açtı.
Öldürülen Nakşibendi şeyhi cumhuriyetin kazanımlarının nasıl adım adım ortadan kaldırılmış olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
TKP’nin Sesi’nde bugün, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla kapatılan medreselerin günümüz kapitalizmindeki işlevsellikleri ortaya konulurken, halkın sadece emeğini değil inançlarını da sömüren egemenlerin ikiyüzlü politikalarının sonuçları afişe ediliyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
2020 kapitalizmi okul yerine medreseye, öğretmen yerine müderrise, adliye yerine şeriat mahkemesine ihtiyaç duyuyor. Bu durum ilkellik olduğu kadar, toplumsal bir suçtur. Sosyalizmle birlikte bu suçu da ortadan kaldıracağız.
TKP'nin Sesi yayındahttps://t.co/U4oK20UmKc pic.twitter.com/HQDwTOokYP
— TKP (@tkpninsesi) January 22, 2020