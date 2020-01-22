TKP: Medreseler kapatılacak, şarlatanlar yargılanacak

TKP'nin Sesi'nde bugün, Bitlis'te kurduğu şeriat mahkemesi sonrası öldürülen şeyhe ve bakanların üzüntü dolu mesajlarına odaklanıldı. Programda, 'Komünistlerin iktidarında medreseler kapatılacak. Kendini hakim, savcı yerine koyan şarlatanlar yargılanacak. Komünistler, inançların da sömürülmesine izin vermeyecek' denildi.

Bir miras davasının çözümlenmesi için Bitlis’te kurulan “şeriat mahkemesi”nin kararı, devlet kadrolarının taziye mesajlarıyla gündeme gelen bir cinayete yol açtı.

Öldürülen Nakşibendi şeyhi cumhuriyetin kazanımlarının nasıl adım adım ortadan kaldırılmış olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla kapatılan medreselerin günümüz kapitalizmindeki işlevsellikleri ortaya konulurken, halkın sadece emeğini değil inançlarını da sömüren egemenlerin ikiyüzlü politikalarının sonuçları afişe ediliyor.

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