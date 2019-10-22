ODTÜ'de provokatif yürüyüş iptal edildi

ODTÜ'de Türk Eğitim-Sen tarafından yarın yapılacağı duyurulan Suriye'ye yönelik askeri harekata destek yürüyüşü iptal edildi. Yürüyüş bahanesiyle faşist grupların ODTÜ'de saldırı hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü, Türk Eğitim-Sen tarafından Suriye'ye yönelik askeri harekata destek için yarın yapılması planlanan yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen, Suriye harekatını gündem ederek ODTÜ'de bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurmuş, bu duyurunun ardından faşist grupların sosyal medya grupları üzerinden ODTÜ'de saldırı hazırlığına giriştiği ortaya çıkmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü "Türk Eğitim Sen’in gösterdiği hassasiyetler neticesinde, Üniversitemizde yapılması planlanan yürüyüşün yapılmayacağı anlaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz yetkili sendikası Türk Eğitim Sen tarafından planlanarak 23 Ekim 2019 Çarşamba günü düzenleneceği ilan edilen 'Cumhuriyet ve Barış Pınarı Harekatına Destek' yürüyüşü ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler nedeniyle Rektörlük tarafından bir açıklama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yetkili sendika, emniyet birimleri, öğrenciler, Öğretim Elemanları Derneği (ÖED) temsilcileri ve mensuplarımızla çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Üniversitemiz yetkili sendikası Türk Eğitim Sen’in gösterdiği hassasiyetler neticesinde, Üniversitemizde yapılması planlanan yürüyüşün yapılmayacağı anlaşılmıştır. Bu zeminde; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan paylaşımlardan anlaşıldığı kadarıyla farklı grup, dernek ve sendikaların 23 Ekim 2019 tarihinde Rektörlük önünde yapacaklarını belirttikleri toplanma ve açıklamalara kesinlikle izin verilmeyecektir. Üniversite olarak önceliklerimizin eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında olduğunu bir kez daha hatırlatır; tüm mensuplarımız ve öğrencilerimiz ile üniversitemizin huzurunu koruyan ve üretkenliğini artıran çalışmaların önemini vurgulayarak bu hedefler doğrultusunda katkılar sunan herkese teşekkür ederiz."

