Muharrem İnce'den 'Saray'a giden CHP'li açıklaması: Kılıçdaroğlu ile konuştum...

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 'Saray'a giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın köşesine taşıdığı "Erdoğan ile görüşen CHP’li" iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

CNN Türk canlı yayında Hande Fırat’ın programına mesaj gönderen İnce, konuyla ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını söyledi.

İnce, "O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O ‘şeref yoksunu’nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok" diye konuştu.