Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi ne anlama geliyor?

Koronavirüs fırsatçısı patronların gündemde tuttukları kısa çalışma ödeneğini ve işçiler için ne anlama geldiğini bir iş hukuku uzmanı soL’a değerlendirdi.

Kriz fırsatçısı patronlar koronavirüs günlerinde işçileri ya işsiz bırakıyor ya da AKP’nin kendilerine sağladığı olanalarla çeşitli hak kayıplarına yol açıyor.

Bu başlıklardan en fazla öne çıkan konu “kısa çalışma ödeneği” gündemi olurken, bir iş hukuku uzmanı, konuya ilişkin soL’un sorularına yanıt verdi.

Bu düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgi verebilir misiniz?

İşçilerin kısa çalışma ödeneği, bu dönemde son 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının %60’ı dikkate alınarak hesaplanırken, üst sınır, brüt asgari ücretin 1,5 katı olarak belirlendi.

Koronavirüs salgını öncesinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları ile aynı olup 26.03.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun kapsamındaki değişikliklerle işçinin kısa çalışma ödeneği alabilmesi için aranan şartlar değiştirilmişti. Buna göre, son üç yıl içinde aranan sigortalılık süresi 600 günden 450 güne, son 120 gün sigortalılık şartı ise son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışma şeklinde düzenlendi.

İşçinin maaş kaybı dışında ne gibi kayıpları oluyor bu süreçte?

Faaliyetin tamamen durması halinde kısa çalışma ödeneği süresince geçen süreler için sadece genel sağlık sigortası primi ödeniyor ve bu süreler emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primleri ödenmiyor. Bu süreler için işçinin sonradan hizmet borçlanması yoluyla primlerini ödeneme “şansı” bulunuyor. Yani bu süreler için prim ödenmemesi dolayısıyla emeklilikte dikkate alınmayacak.

ÖDEME YAPMAMA OLANAKLARI BİLE VAR

Esasında iş sözleşmesinin askıda kalması sağlanarak işçi açısından işsizlik ödeneğinin öne çekilmesi şeklinde uygulanan kısa çalışmada, faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde ödeneğe hak kazanma şartlarını sağlayamayan işçilere herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Kızılay’ın gündeme aldığı haliyle bu düzenleme ne getiriyor?

Kızılay’ın uygulamayı öngördüğü şekliyle yani faaliyetlerin azaltılması ile kısa çalışma yapılması halinde ise işveren çalıştırdığı süre kadar ücret ödeyip prim bildiriyor, çalışılmayan süre için ise işsizlik ödeneği fonundan işçiye hak kazanma şartlarını sağlaması halinde kısa çalışma ödeneği veriliyor.

Peki, işçi bu tabloda ne yapabilir?

İşçi kısa çalışmayı zorlamasını kabul etmeme hakkına sahip. İş Kanununun 24/Ⅲ.maddesine göre işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilir.

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