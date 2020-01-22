HSK'den 'FETÖ' açıklaması: İhbarlar titizlikle inceleniyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında 'FETÖ' bağlantılarına ilişkin gelen ihbarların 'titizlikle' incelendiği kaydedildi. Hükümet yanlısı Yeni Şafak bugün ana sayfasında 'HSK’da FETÖ’cüleri kim koruyor?' başlıklı bir habere yer vermişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında "FETÖ" ile bağlantılarına yönelik ihbar ve şikayetlerin "titizlikle" incelendiği açıklaması yaptı.

HSK tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra çıkarılan KHK'lar ile "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen" 3 bin 926 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararları verildiği kaydedildi.

Açıklamada halen görevde olan hakim ve savcılar hakkındaki ihbarların "titizlikle incelendiği" belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"- Halen görevde olan hâkim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikâyetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte.

- Kurulumuz Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilgililer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller ile ilgili kurumlardan gelen bilgi ve belgeler (tanık beyanları, bylock içerikleri, ankesör uygulamaları, etkin pişmanlıktan yararlanan sanık beyanları vs.), 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin (A) fıkrası uyarınca karar vermeye yetkili olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca hâkimlik ve savcılık teminatı ile masumiyet karinesi de gözetilerek ayrıntılı şekilde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından mevcut delillerin niteliğine göre, 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin son fıkrası uyarınca savunmaları da alınmak suretiyle haklarında meslekten çıkarma kararları verilmektedir."

HSK açıklamasında "Hâkimler ve Savcılar Kurulu bir yandan anılan işlemleri tesis ederken diğer yandan Anayasa'nın 139. maddesinde kayıt altına alınan ‘hâkimlik ve savcılık teminatı’ hükümleri uyarınca görevdeki hâkim ve savcıların vicdani kanaatlerine göre bağımsız ve tarafsız şekilde yargı görevlerini yerine getirebilmeleri açısından gerekli hassas dengeyi korumak suretiyle yargı teşkilatının teminatını oluşturmaktadır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesi amacıyla üzerine düşen yüksek sorumluluğun bilincinde olarak ilk günkü kararlılığı ile çalışma ve mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

YENİ ŞAFAK HSK'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Yeni Şafak gazetesi, bugün ana sayfadan “HSK’da FETÖ’cüleri kim koruyor?” başlıklı bir haber yayımlamıştı. Yeni Şafak haberinde “Müebbetlik FETÖ’cü Korgeneral Metin İyidil’i tahliye eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daire dağıtılıp, heyetteki üyeler hakkında soruşturma açılsa da, FETÖ ile bağı olduğu iddia edilen Hulusi Gül’ün heyet başkanlığı görevine nasıl ve kimin referansı ile atandığı sorusu hala cevap bulmadı. Darbe davaları gibi kritik dosyalara bakan mahkemelere atanan FETÖ iltisaklı yargıçların HSK’da kimler tarafından korunduğu merak konusu oldu ” ifadelerine yer vermişti.