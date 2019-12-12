Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' yanıtı: Ya sen otur işine bak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki; Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesi tanıtımında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine karşı çıkmasına yanıt veren Erdoğan, ""Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış belediye başkanları diyor ki; Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin" dedi.

Erdoğan, "En yakın zamanda Kanal İstanbul'a başlayacağız. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bu bir siyasi mesele değildir. Bu biri istedi diye ya da istemedi diye yapılıp yapılmayacak bir şey değildir. Bu akıl işidir. Bu sebeple sürece özellikle dahil olmanızı diliyorum" demiş ve projeyi yaptırmayacağını belirtmişti.