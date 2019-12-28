Enerji Bakanı Dönmez: TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz' açıklamasında bulundu

AKP Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentte düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Projeyle ilgili tarih veren Bakan Dönmez, "Türkiye’yi enerjinin merkezi yapmak adına da birçok önemli adım atıyoruz. Bugün bölgemizde Türkiye’nin dışında kaldığı hiçbir uluslararası proje yok. Gelecekte de Türkiye’siz hiçbir proje olmayacak. Daha bir ay önce TANAP’ı tamamladık ve Avrupa’ya bağladık. Dile kolay Türkiye’mizi tam bin 850 kilometre doğalgaz boru hattıyla doğusundan batısına kat ettik. TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye’nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin TAP’ın yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP’tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğalgaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğalgaz kullanmasını sağlarken Avrupa’nın doğalgaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız" dedi.