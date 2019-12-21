Trump Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçe tasarısını imzaladı.

Maryland eyaletindeki Joint Andrews Havalimanı'nda düzenlenen törene katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den kısa süre önce geçen savunma bütçesini imzaladı.

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda, Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Yasa, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71.5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23.1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8.1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

Yasayla ABD'nin 100 adet yeni F-35, 150 adet askeri helikopter, 4 adet Virginia sınıfı denizaltı ve bir savaş gemisi temin etmesi ve askeri personele son 10 yılın en büyük zammının verilmesi öngörülüyor.

Başkanlığı döneminde her yıl Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) daha fazla bütçe ayırdığını anlatan Trump, bu yılki 738 milyar dolarlık bütçenin bir rekor olduğunu belirtti.