TKP'liler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de haftalık Boyun Eğme Gazetesi satışı sırasında, 'Bağımsızlık ve kardeşlik için' başlığıyla yayımlanan gazetenin başlığı ve kapağındaki 'Suriye'den Elinizi Çekin!' yazılı fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alınan TKP üyeleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ve Bayraklı ilçesinde haftalık Boyun Eğme Gazetesi satışı yaparken, gazetenin manşeti ve kapağındaki fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, savcılıkta ifade verdi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla ifadeleri alınan TKP üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TKP'lilerin kapağındaki fotoğraf ve manşeti gerekçesiyle gözlatına alındığı Boyun Eğme Gazetesi'nin bu haftaki sayısında, "Suriye'den Elinizi Çekin!" yazılı bir pankart fotoğrafıyla birlikte, "Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya, cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, Emperyalist üslere HAYIR!" deniliyor.