'Bağımsızlık ve kardeşlik' dediği için gözaltına alınan TKP'liler savcılık karşısında

İzmir'de haftalık Boyun Eğme Gazetesi satışı sırasında, 'Bağımsızlık ve kardeşlik için' başlığıyla yayımlanan gazetenin başlığı ve kapağındaki 'Suriye'den Elinizi Çekin!' yazılı fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alınan TKP üyeleri, savcılıkta ifade veriyor.

soL - Haber Merkezi