'Bağımsızlık ve kardeşlik' dediği için gözaltına alınan TKP'liler savcılık karşısında

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı girişinde ve Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda haftalık Boyun Eğme Gazetesi satışı yaparken, gazetenin manşeti ve kapağındaki fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, savcılıkta ifade veriyor.
Gece boyunca Konak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Güvenlik Şube biriminde tutulan ve sağlık raporu alındıktan sonra İzmir Adliyesi'ne getirilen 16 TKP üyesinin teker teker ifadeleri alınıyor.
TKP'lilerin kapağındaki fotoğraf ve manşeti gerekçesiyle gözlatında alındığı Boyun Eğme Gazetesi'nin bu haftaki sayısında, "Suriye'den Elinizi Çekin!" yazılı bir pankart fotoğrafıyla birlikte, "Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya, cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, Emperyalist üslere HAYIR!" deniliyor.