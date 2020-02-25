TKP'den Muzaffer İlhan Erdost açıklaması: Hakkı ödenmez

Türkiye Komünist Partisi, Sol Yayınları'nın kurucusu, yazar Muzaffer İlhan Erdost yaşamını yitirmesi üzerine bir açıklama yayınladı.
soL - Haber Merkezi
Salı, 25 Şubat 2020 21:14

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün yitirdiğimiz Muzaffer İlhan Erdost için bir açıklama yayınladı. Açıklamada "60'lı yıllarda işçi sınıfının görkemli yeniden uyanışına, yeni bir sosyalist aydın kuşağının yetişmesi eşlik ederken Muzaffer İlhan Erdost'un 1965 yılında kurduğu Sol Yayınları oradaydı. " ifadeleri kullanıldı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Hakkı ödenmez, Muzaffer İlhan Erdost'u kaybettik

Ülkemiz yakın tarihine damga vuran gelişmelerin içinde, Sol Yayınları'nın kuruluşu ve Marksist yapıtları dilimize kazandıran yayıncılığı özel bir yere sahiptir.

60'lı yıllarda işçi sınıfının görkemli yeniden uyanışına, yeni bir sosyalist aydın kuşağının yetişmesi eşlik ederken Muzaffer İlhan Erdost'un 1965 yılında kurduğu Sol Yayınları oradaydı.

Kardeşi İlhan Erdost'u işkencede katleden 12 Eylül faşizminin karanlık rüzgarları bile o meşaleyi söndüremedi.

Sol Yayınları, Marksizmin ışığını yaymaya devam etti.

Muzaffer İlhan Erdost'un hakkı ödenmez.
Dostları, sevenleri, yoldaşları sağolsun.

Türkiye Komünist Partisi
Salı, 25 Şubat 2020 15:45
Muzaffer İlhan Erdost'u kaybettik
Sol Yayınları'nın kurucusu Muzaffer İlhan Erdost yaşamını yitirdi.

Sol Yayınları'nın kurucusu, yazar Muzaffer İlhan Erdost yaşamını yitirdi.

Marksist eserlerin Türkçe'ye kazandırılmasında büyük bir emeği olan Muzaffer Erdost, kardeşi İlhan Erdost'un 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi'nde katledilmesinin ardından adına kardeşi İlhan'ın adını ekleyerek, "Muzaffer İlhan Erdost" ismini kullanmaya başlamıştı. 

Erdost, pazar günü mücadele arkadaşı Şekibe Çelenk'in cenaze törenine katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

Erdost'un cenazesi yarın öğlen Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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