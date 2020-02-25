TKP'den Muzaffer İlhan Erdost açıklaması: Hakkı ödenmez

Türkiye Komünist Partisi, Sol Yayınları'nın kurucusu, yazar Muzaffer İlhan Erdost yaşamını yitirmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün yitirdiğimiz Muzaffer İlhan Erdost için bir açıklama yayınladı. Açıklamada "60'lı yıllarda işçi sınıfının görkemli yeniden uyanışına, yeni bir sosyalist aydın kuşağının yetişmesi eşlik ederken Muzaffer İlhan Erdost'un 1965 yılında kurduğu Sol Yayınları oradaydı. " ifadeleri kullanıldı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Hakkı ödenmez, Muzaffer İlhan Erdost'u kaybettik

Ülkemiz yakın tarihine damga vuran gelişmelerin içinde, Sol Yayınları'nın kuruluşu ve Marksist yapıtları dilimize kazandıran yayıncılığı özel bir yere sahiptir.

60'lı yıllarda işçi sınıfının görkemli yeniden uyanışına, yeni bir sosyalist aydın kuşağının yetişmesi eşlik ederken Muzaffer İlhan Erdost'un 1965 yılında kurduğu Sol Yayınları oradaydı.

Kardeşi İlhan Erdost'u işkencede katleden 12 Eylül faşizminin karanlık rüzgarları bile o meşaleyi söndüremedi.

Sol Yayınları, Marksizmin ışığını yaymaya devam etti.

Muzaffer İlhan Erdost'un hakkı ödenmez.

Dostları, sevenleri, yoldaşları sağolsun.

Türkiye Komünist Partisi