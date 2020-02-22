Şekibe Çelenk alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye'de devrim ve sosyalizm mücadelesinin önemli emektarlarından Şekibe Çelenk, sonsuzluğa uğurlandı.

Türkiye'de sosyalizm mücadelesinin büyük emektarlarından Şekibe Çelenk, bugün Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in hayat arkadaşı ve yazarımız Serpil Güvenç'in annesi olan Çelenk'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karşıyaka mezarlığından sonsuzluğa uğurlandı.

Törende Çelenk'in mücadele yoldaşı Muzaffer Erdost bir konuşma yaparak Halit Çelenk ve Şekibe Çelenk'in mücadele kararlılığına vurgu yaptı.

Yazarımız Serpil Güvenç'e, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz.