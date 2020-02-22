'Denizlerin Şekibe Ablası'nı, Şekibe Çelenk'i kaybettik

Türkiye'de sosyalizm mücadelesinin büyük emektarlarından Şekibe Çelenk’i kaybettik.

Türkiye'de sosyalizm mücadelesinin en büyük emektarlarından olan Şekibe Çelenk'i kaybettik.

Çelenk'in cenazesi bugün ikindinin ardından Karşıyaka mezarlığından sonsuzluğa uğurlanacak.

SÖMÜRÜ DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN...

Sosyalizm mücadelesine 1962 yılında TİP'e katılarak başlayan Çelenk, örgütlü mücadeleye katılmasının nedenini "bu sömürü düzeninin değişmesi ve emekçiden ve emekten yana bir düzenin kurulması için" diye açıklıyordu.

SEÇİMLERDE RADYO KONUŞMASI YAPAN İLK KADINDI

NHKM'de katıldığı bir söyleşide, toplumdaki töreler ve köhne inançların koşullandırdığı halkın, bir kadının mesleki bilgi ve birikiminin bir erkekle eşitliğini henüz kabullenecek düzeyde olmaması nedeniyle avukatlık mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Çelenk, buna rağmen 1963 yerel seçimlerinde TİP'e ayrılan radyo konuşmalarından birisini yapan tek kadın konuşmacı olacaktı.

DENİZLERİN ŞEKİBE ABLASI...

"Denizlerin Şekibe Ablası" olan ve 60'lı yıllarda sosyalizm mücadelesi veren gençlere evini açan Çelenk, Denizlerin idamını ve hayat arkadaşı Halit Çelenk'i kaybedişine ilişkin şunları söyleyecekti: