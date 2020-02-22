'Denizlerin Şekibe Ablası'nı, Şekibe Çelenk'i kaybettik

Türkiye'de sosyalizm mücadelesinin en büyük emektarlarından olan Şekibe Çelenk'i kaybettik.
Çelenk'in cenazesi bugün ikindinin ardından Karşıyaka mezarlığından sonsuzluğa uğurlanacak.
SÖMÜRÜ DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN...
Sosyalizm mücadelesine 1962 yılında TİP'e katılarak başlayan Çelenk, örgütlü mücadeleye katılmasının nedenini "bu sömürü düzeninin değişmesi ve emekçiden ve emekten yana bir düzenin kurulması için" diye açıklıyordu.
SEÇİMLERDE RADYO KONUŞMASI YAPAN İLK KADINDI
NHKM'de katıldığı bir söyleşide, toplumdaki töreler ve köhne inançların koşullandırdığı halkın, bir kadının mesleki bilgi ve birikiminin bir erkekle eşitliğini henüz kabullenecek düzeyde olmaması nedeniyle avukatlık mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Çelenk, buna rağmen 1963 yerel seçimlerinde TİP'e ayrılan radyo konuşmalarından birisini yapan tek kadın konuşmacı olacaktı.
DENİZLERİN ŞEKİBE ABLASI...
"Denizlerin Şekibe Ablası" olan ve 60'lı yıllarda sosyalizm mücadelesi veren gençlere evini açan Çelenk, Denizlerin idamını ve hayat arkadaşı Halit Çelenk'i kaybedişine ilişkin şunları söyleyecekti:
"12 Mart askeri cuntası ülkenin üzerinden bir silindir gibi geçti. Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edildiler. Onları asanları ve astıran Adalet Partisi iktidarını ve Demirel'i hiç affetmedim. 12 Eylül cuntası sevgili oğlum İlhan başta olmak üzere bir sürü genci yok etti. Yine cezaevlerine yetişmek zorunda kaldık Halit (Çelenk) ile birlikte. Geçen yıl yarin yanağından gayri her şeyi, güzel günlerin geleceğine dair inancımı paylaştığım, eşim, yoldaşım, meslektaşım Halit'i yitirdim. Zor ama dolu dolu geçen, mücadeleyle örülmüş bir yaşamdı Halit'le birlikte geçirdiğimiz 65 yıl. Onu özlüyorum. Umudum gençlerde. Ve onların vermeye devam ettikleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde."