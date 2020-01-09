Avustralya'da binlerce deve öldürülecek: Helikopterden ateş açılacak

Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık gerekçe gösterilerek binlerce deve helikopterlerden ateş açılması yoluyla öldürülecek.

Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık gerekçe gösterilerek binlerce deve öldürülecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, çarşamba günü başlatılan ve beş gün sürecek olan itlaf kararı, Güney Avustralya eyaletinde yaşayan yerli Aborjinlerin, yerleşim alanlarını ve binalarını yabani develerin yıkıma uğratması şikayetleri üzerine alındı.

Kanyapi yerleşim bölgesinde yaşayan Marita Baker, "Develer sokaklarda dolaşıp su arıyor. Çocuklarımızın güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

İtlafa bazı yabani atlar da dahil edilecek.